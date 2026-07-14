Incendie de la forêt de Fontainebleau : l’inquiétude des internautes pour le moulin de Claude François

Depuis plusieurs jours, un incendie d’une ampleur exceptionnelle dévaste une partie importante de la forêt de Fontainebleau, suscitant une mobilisation massive des secours et une inquiétude croissante parmi les habitants et passionnés de la région. Alors que les flammes ont parcouru plusieurs milliers d’hectares, les autorités et les pompiers continuent de déployer des moyens conséquents pour tenter de maîtriser cet incendie majeur. Parmi les sites culturels et historiques menacés figure le célèbre Moulin de Claude François, situé à Dannemois, qui a récemment tenu à informer le public de la situation pour rassurer sur son état actuel.

La forêt de Fontainebleau, espace naturel protégé et lieu de promenade prisé, est particulièrement vulnérable aux incendies en cette saison, en raison des conditions météorologiques sèches et des vents favorisant la propagation du feu. L’incendie actuel mobilise plusieurs centaines de pompiers, des moyens aériens tels que les Canadair, avions Dash et hélicoptères bombardiers d’eau, ainsi qu’un important dispositif terrestre. En parallèle, des évacuations préventives ont été décidées dans certains secteurs pour garantir la sécurité des populations environnantes, tandis que les autorités maintiennent une veille étroite quant à l’évolution du sinistre.

Face à la gravité de la situation, le Moulin de Claude François a publié un communiqué officiel sur sa page Instagram pour répondre aux nombreuses questions et inquiétudes émises par les internautes à propos de la sécurité du lieu et de la propriété historique. Cette communication vise à apporter un état des lieux précis et un apaisement dans un contexte tendu.

Le Moulin de Claude François sous haute surveillance, mais épargné pour l’instant

Dans leur message publié sur Instagram, les responsables du Moulin de Claude François ont tenu à remercier chaleureusement les nombreux visiteurs et sympathisants qui ont manifesté leur soutien et leur inquiétude. Ils ont cependant souligné que, malgré la proximité de l’incendie, le site reste actuellement protégé et aucune flamme n’a été observée à proximité immédiate de la propriété.

« Bonjour, vous êtes nombreux et nombreuses à nous adresser des messages d’inquiétude pour Le Moulin, au sujet de l’incendie toujours en cours dans la forêt de Fontainebleau. Tout d’abord sachez que ces messages nous touchent profondément, mais nous tenons à vous indiquer qu’actuellement l’incendie reste relativement éloigné du Moulin », précisent-ils.

Les images relayées par les médias à la télévision montrent des scènes impressionnantes avec une épaisse fumée visible depuis plusieurs kilomètres et des interventions aériennes intensives. Toutefois, les gestionnaires de la propriété rappellent que sur place, la situation reste sous contrôle et qu’aucune flamme n’a été détectée à proximité de Dannemois.

« Les images que nous voyons comme vous à la télévision sont spectaculaires, et inquiètent fortement à juste titre d’ailleurs. Toutefois, mise à part une épaisse fumée dans le ciel par moment et le vol des Canadairs, nous tenons à vous rassurer : nous n’avons vu aucune flamme à proximité de Dannemois et espérons que cela reste en l’état », ajoutent-ils dans leur publication.

La situation reste toutefois suivie de près par les équipes de secours et les responsables du site, qui réaffirment leur engagement à préserver cette propriété historique face aux dangers engendrés par le feu. Le Moulin de Claude François, lieu emblématique de la région, bénéficie d’une attention particulière en raison de sa valeur patrimoniale et culturelle.

Sur le terrain, les pompiers déployés tentent de contenir la progression de l’incendie en multipliant les actions sur plusieurs fronts. Avec les moyens aériens et terrestres en place, les équipes de lutte contre le feu effectuent des largages d’eau incessants et dégagent des axes de défense pour protéger les zones sensibles, dont la zone autour de Dannemois. La forêt de Fontainebleau, riche en biodiversité et reconnue à l’échelle nationale, subit ainsi une intervention d’envergure face à ce sinistre exceptionnel.