Mondial 2026: les compos probables de France – Espagne

La France et l’Espagne s’affrontent ce mardi soir (20h, GMT+1) à l’AT&T Stadium de Dallas pour une place en finale de la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps devrait reconduire une équipe proche de celle qui a éliminé le Maroc en quarts de finale, tandis que Luis de la Fuente pourrait miser sur la continuité après la victoire face à la Belgique.

Le dernier carré du Mondial 2026 offre une affiche de prestige. Les Bleus retrouvent la Roja dans un duel qui promet intensité, maîtrise technique et opposition de styles. Pour tenter de décrocher son billet pour la finale, l’équipe de France devrait s’appuyer sur une formation largement similaire à celle alignée lors du succès contre le Maroc (2-0).

Titulaire lors du tour précédent, Désiré Doué pourrait conserver la confiance du staff tricolore et occuper le couloir gauche offensif, devant Bradley Barcola. Au milieu de terrain, le retour d’Aurélien Tchouaméni est attendu. Absent lors des deux dernières rencontres en raison d’une blessure aux adducteurs, le joueur du Real Madrid devrait retrouver sa place aux côtés d’Adrien Rabiot.

Dans le secteur offensif, le trio composé d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué devrait accompagner Kylian Mbappé, attendu comme le principal danger pour la défense espagnole.

La Roja dans la continuité

De son côté, Luis de la Fuente ne devrait pas bouleverser ses plans après la qualification obtenue contre la Belgique (2-1) en quarts de finale. Le sélectionneur espagnol pourrait reconduire le même onze de départ, avec une interrogation au milieu de terrain : Fabian Ruiz pourrait une nouvelle fois être préféré à Pedri.

L’Espagne comptera notamment sur ses jeunes talents, à l’image de Lamine Yamal et Dani Olmo, pour déséquilibrer le bloc français. Rodri sera chargé de réguler le jeu espagnol tandis que Mikel Oyarzabal devrait occuper la pointe de l’attaque.

Les compositions probables

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.