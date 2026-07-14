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Bénin

Pas de bout du tunnel pour Kémi Seba: report de l’audience de ce mardi

Nouveau rebondissement dans l’affaire Kémi Séba en Afrique du Sud. Les autorités judiciaires sud-africaines ont décidé de reporter une nouvelle fois l’examen de son dossier. La prochaine audience est désormais fixée au 11 août.

Edouard Djogbénou
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Le Bénin émet un deuxième mandat d’arrêt contre Kemi Seba
Kemi Seba
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Cette décision prolonge une procédure judiciaire déjà marquée par plusieurs renvois d’audience depuis son arrestation à Pretoria en avril dernier. Les juridictions sud-africaines examinent notamment les procédures engagées à son encontre, tandis que le Bénin a formulé une demande d’extradition.

Figure du panafricanisme, Kémi Séba conteste les accusations portées contre lui. Ses avocats s’opposent à son extradition vers le Bénin, estimant qu’il ne bénéficierait pas d’un procès équitable. De leur côté, les autorités béninoises souhaitent qu’il réponde devant la justice des faits qui lui sont reprochés.

Le rendez-vous du 11 août pourrait constituer une étape importante dans cette procédure, même si le calendrier judiciaire reste susceptible d’évoluer.

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