Transition écologique en Afrique : Swedfund accorde un prêt de 20 millions de dollars à l’Africa Go Green Fund

L'institution suédoise Swedfund mobilise 20 millions de dollars en faveur de l'Africa Go Green Fund. Ce nouvel apport renforce l'offre de dette dédiée aux entreprises africaines engagées dans la décarbonation.

Swedfund, l’institution financière de développement de la Suède, a formellement accordé un prêt de 20 millions de dollars à l’Africa Go Green Fund (AGG). Cette enveloppe financière majeure est destinée à consolider les capacités d’intervention du fonds en faveur de projets écologiques à fort impact déployés sur l’ensemble du continent africain.

Conçu pour accompagner la transformation environnementale, l’Africa Go Green Fund a été initialement mis en place par la banque publique allemande KfW. La supervision quotidienne ainsi que le déploiement des investissements du fonds sont confiés à la société de gestion d’actifs Cygnum Capital, spécialisée dans l’allocation de capitaux sur les marchés émergents.

Cette nouvelle facilité de crédit a pour objectif d’élargir de manière significative l’offre de financement par emprunt au profit des entreprises africaines. Les ressources débloquées ciblent prioritairement quatre segments stratégiques : la cuisson propre, le développement des transports verts, l’édification de bâtiments durables ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique industrielle.

L’arrivée de ce nouvel engagement financier s’appuie sur une dynamique déjà active sur le terrain. Le fonds AGG a en effet engagé des financements structurants dans près de 30 projets d’atténuation climatique, répartis à travers 17 pays du continent africain afin de soutenir l’émergence de solutions locales pérennes.

Un levier face au déficit de crédit

L’intervention de Swedfund répond directement à la rareté des crédits à moyen et long terme adaptés aux besoins des acteurs de la transition bas-carbone en Afrique. Cet appui financier ciblé permet de combler un déficit structurel de liquidités bancaires et offre aux porteurs de projets les moyens nécessaires pour pérenniser leurs modèles industriels verts.