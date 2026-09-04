Égypte : La croissance économique accélère à 5,1 % et dépasse les prévisions internationales

Portée par le dynamisme de son industrie manufacturière et le redressement de ses flux stratégiques, l'économie égyptienne affiche une performance supérieure aux attentes des bailleurs de fonds internationaux.

L’activité économique en Égypte a enregistré une progression solide de 5,1 % au cours de l’exercice fiscal 2025/2026, clôturé le 30 juin. Ce résultat traduit une nette accélération du rythme d’expansion nationale, matérialisée par un gain de 0,7 point de pourcentage par rapport au taux de 4,4 % comptabilisé lors de l’exercice budgétaire précédent.

Ces données macroéconomiques officielles ont été rendues publiques par le gouvernement et le Conseil des ministres égyptien le jeudi 3 septembre 2026. La publication de ces chiffres confirme le redressement graduel des agrégats productifs du pays, engagé dans une série de réformes destinées à consolider ses équilibres fondamentaux.

Avec un produit intérieur brut en hausse de 5,1 %, Le Caire dépasse les projections et estimations initiales établies par les grandes institutions financières multilatérales. Le Fonds monétaire international (FMI) ainsi que la Banque mondiale avaient en effet anticipé une trajectoire plus modérée pour cette période, sous-estimant la résistance de l’appareil productif intérieur.

Cette vitalité renouvelée repose en grande partie sur les performances de l’industrie manufacturière non pétrolière, qui s’est imposée comme le principal moteur de l’accélération avec une progression annuelle de 9 %. Les branches du commerce ainsi que le secteur des télécommunications ont également fourni un apport substantiel à la création de valeur globale sur l’ensemble du cycle budgétaire.

Le retour des devises et du transit maritime

La dynamique globale a par ailleurs bénéficié de la reprise opérationnelle des activités liées au canal de Suez, corridor stratégique pour les recettes publiques du pays. En parallèle, l’essor soutenu de la fréquentation touristique, illustré par un bond de 6,5 % de la branche des hôtels et restaurants, a consolidé l’élan de reprise économique au terme de cet exercice.