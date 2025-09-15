Renforcement de la FCBE en vue des élections de 2026: Paul Hounkpè en négociation avec 2 mouvements politiques

Le parti dirigé par l’ancien ministre Paul Hounkpè est en discussions avancées avec deux mouvements politique en vue de leur adhésion.

Le samedi 13 septembre 2025, une délégation des « cauris », conduite par le secrétaire national exécutif du parti, a rencontré les responsables du « Réseau des gagnants » et du « Mouvement 412 ». Ces derniers ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement avec la FCBE, notamment dans la perspective des élections générales de 2026.

Au cours de la rencontre, Paul Hounkpè a présenté les ambitions et les actions entreprises par son parti en préparation de ce rendez-vous électoral inédit. Il a salué l’ouverture manifestée par les deux mouvements, affirmant que la FCBE serait « honorée de les compter parmi ses militants ».

De son côté, le trésorier général du parti a rappelé que l’adhésion doit être individuelle afin de favoriser une meilleure intégration des membres issus des structures partenaires.

Les responsables du « Réseau des gagnants » et du « Mouvement 412 » ont pour leur part promis de rendre compte à leurs bases respectives avant de formaliser leur engagement. Une officialisation est donc attendue dans les prochains jours, renforçant ainsi le rang des « cauris » à la veille d’échéances électorales décisives.