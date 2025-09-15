PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Politique image/svg+xml Renforcement de la FCBE en vue des élections de 2026: Paul Hounkpè en négociation avec 2 mouvements politiques

Renforcement de la FCBE en vue des élections de 2026: Paul Hounkpè en négociation avec 2 mouvements politiques

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Paul Hounkpè, Secrétaire exécutif de la FCBE, chef de file de l'opposition
- Publicité-
. .

Le parti dirigé par l’ancien ministre Paul Hounkpè est en discussions avancées avec deux mouvements politique en vue de leur adhésion.

Le samedi 13 septembre 2025, une délégation des « cauris », conduite par le secrétaire national exécutif du parti, a rencontré les responsables du « Réseau des gagnants » et du « Mouvement 412 ». Ces derniers ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement avec la FCBE, notamment dans la perspective des élections générales de 2026.

Au cours de la rencontre, Paul Hounkpè a présenté les ambitions et les actions entreprises par son parti en préparation de ce rendez-vous électoral inédit. Il a salué l’ouverture manifestée par les deux mouvements, affirmant que la FCBE serait « honorée de les compter parmi ses militants ».

De son côté, le trésorier général du parti a rappelé que l’adhésion doit être individuelle afin de favoriser une meilleure intégration des membres issus des structures partenaires.

Les responsables du « Réseau des gagnants » et du « Mouvement 412 » ont pour leur part promis de rendre compte à leurs bases respectives avant de formaliser leur engagement. Une officialisation est donc attendue dans les prochains jours, renforçant ainsi le rang des « cauris » à la veille d’échéances électorales décisives.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Recrutement dans l’enseignement primaire: le MEMP ouvre un registre d’inscription pour les titulaires du CAP, CEAP et BAC

Bénin

Enseignement supérieur au Bénin: le gouvernement annonce une réforme majeure du télé-enseignement

Bénin

Bénin: un faux adjudant démasqué dans une caserne de sapeurs-pompiers

Bénin

Préparatifs des élections générales de 2026:la CENA présente un point d’étape satisfaisant

Bénin

Bénin–Élections 2026: une plateforme numérique pour le retrait du quitus fiscal

Bénin

Bénin: fin des longues attentes à la DGI, les candidats aux élections peuvent obtenir leur quitus fiscal en ligne

Bénin

Dogbo: découverte macabre du corps d’un quadragénaire dans le lac Togbadji

Bénin

Bénin: interdiction de tout propos profanatoire ou hérétique visant le Vodun, ses rites et ses expressions

RD Congo

RD Congo : décès du général Mwaku Mbuluku Daniel à Uvira

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Affi N’Guessan reçoit une délégation américaine à Abidjan

VOIR TOUS LES FLASHS