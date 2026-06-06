Patrick Bruel visé par le témoignage d’une éclairagiste du Bataclan

Patrick Bruel est au centre d’une nouvelle vague de témoignages depuis la diffusion, en mars, d’une enquête de Mediapart portant sur des agressions sexuelles et des viols allégués. Près d’une trentaine de personnes se sont exprimées publiquement et l’ancienne animatrice Flavie Flament a déposé une plainte pour des faits qu’elle dit avoir subis à l’âge de seize ans. À ces révélations s’ajoute désormais le récit d’une ancienne éclairagiste du Bataclan, qui situe une agression en 1992.

L’enquête médiatique a déclenché une série de prises de parole et, selon les éléments rendus publics, trois enquêtes judiciaires ont été ouvertes. Flavie Flament, qui a porté plainte, a expliqué avoir vécu dix ans dans une situation où elle ne se sentait pas en mesure de refuser les présences sur ses plateaux et a raconté les conséquences professionnelles qu’aurait eues une dénonciation à l’époque.

Sur le plateau de l’émission C ce soir, Flavie Flament a rappelé qu’à 23 ans elle ne pouvait pas « taper du poing » contre les choix de la chaîne et qu’elle avait été « contrainte de le recevoir ». Elle a décrit la peur de perdre sa carrière et d’être décrédibilisée si elle avait dénoncé des comportements à l’époque.

Un nouveau témoignage d’agression au Bataclan en 1992

La personne qui a pris la parole cette fois est Sabine Langaret, ancienne éclairagiste du Bataclan. Elle rapporte un épisode survenu en 1992, alors qu’elle avait 22 ans. Selon son récit, l’incident s’est déroulé « dans un coin sombre derrière un rideau de scène » : Patrick Bruel lui aurait « collé au mur », « s’est serré contre moi et m’a embrassée comme un fou dans le cou ».

Après cet acte, la témoin assure que l’artiste est reparti puis serait revenu, surpris par sa réaction. Toujours selon le témoignage, il se serait justifié en lui disant : « Je ne sais pas, j’ai vu ton cou, il était joli, j’ai eu envie de l’embrasser. Cela ne t’est jamais arrivé de vouloir embrasser un cou ? »

Âgée aujourd’hui de 56 ans, Sabine Langaret explique avoir évoqué les faits à des proches à l’époque sans aller plus loin. Les révélations récentes concernant l’artiste l’ont poussée à rompre le silence après plus de trente ans et à transmettre son récit, encouragée par son entourage.

Elle a déclaré n’avoir pas « percuté l’intérêt de témoigner pour accompagner les autres femmes à qui il est arrivé des choses plus graves », soulignant que sa parole s’inscrit dans un contexte de plusieurs témoignages qui évoquent des comportements similaires en coulisses.

Sur le plan professionnel, plusieurs représentations théâtrales de Patrick Bruel ont été annulées. Les dates de sa tournée d’été ont été déprogrammées et, selon les informations rendues publiques, ses concerts prévus pour l’automne restent pour l’instant maintenus.