Mali : 20 ans de prison pour Yann Vézilier, l’agent français au cœur d’un bras de fer avec Bamako

Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour « atteinte à la sûreté de l’État », Yann Christian-Bernard Vézilier, officier français présenté comme agent de la DGSE et en poste à l’ambassade de France à Bamako, devient le symbole d’une rupture désormais profonde entre le Mali et la France. Bamako affirme avoir déjoué une tentative de déstabilisation impliquant des militaires maliens et un ressortissant français. Paris dénonce, de son côté, des accusations « sans fondement » et une violation des règles internationales protégeant les agents diplomatiques.

À Bamako, l’affaire Yann Christian-Bernard Vézilier est passée du registre diplomatique discret à celui d’un procès d’État. Le ressortissant français, officier de l’armée de l’air et membre de la Direction générale de la sécurité extérieure, a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle par la justice malienne pour « atteinte à la sûreté de l’État ». À cette peine s’ajoutent vingt ans d’interdiction de séjour sur le territoire malien et une amende de 3,6 millions de francs CFA.

Le verdict, rendu dans un climat de très fortes tensions entre Bamako et Paris, intervient près de dix mois après son arrestation par les services de sécurité maliens. Yann Vézilier avait été interpellé en août 2025 dans la capitale malienne, dans le cadre d’une enquête présentée par les autorités de transition comme une opération contre un réseau soupçonné de vouloir déstabiliser les institutions de la République.

Officiellement, le Français était affecté à l’ambassade de France à Bamako. Selon Paris, il bénéficiait à ce titre du statut diplomatique prévu par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Mais pour les autorités maliennes, son rôle allait bien au-delà d’une mission diplomatique classique. Bamako l’accuse d’avoir agi pour le compte des services de renseignement français dans une entreprise visant à fragiliser le régime dirigé par le général Assimi Goïta.

Bamako parle de complot contre les institutions

Dans la version défendue par les autorités maliennes, l’arrestation de Yann Vézilier s’inscrit dans le démantèlement d’un réseau composé de militaires et de civils. Plusieurs officiers maliens, dont des hauts gradés, ont été cités dans cette affaire. Les autorités ont évoqué des contacts avec des responsables politiques, des membres de la société civile et des éléments des forces armées, dans le cadre d’un présumé projet de déstabilisation.

Le dossier a été confié à une juridiction spécialisée dans les affaires de terrorisme et de criminalité transnationale organisée. Ce choix judiciaire traduit la gravité que Bamako entend donner à l’affaire. Pour la transition malienne, il ne s’agit pas d’un simple incident diplomatique, mais d’une atteinte directe à la souveraineté nationale et à la stabilité des institutions.

Depuis les coups d’État de 2020 et 2021, le pouvoir militaire malien a construit une grande partie de sa légitimité politique autour d’un discours souverainiste. La dénonciation des ingérences étrangères, la rupture avec l’ancien partenaire français et le rapprochement avec de nouveaux alliés stratégiques sont devenus des marqueurs forts de la ligne politique de Bamako. Dans ce contexte, la condamnation d’un agent français présenté comme impliqué dans un complot renforce le récit d’un État malien assiégé mais déterminé à défendre son indépendance.

L’affaire revêt donc une dimension judiciaire, mais aussi hautement politique. Elle donne aux autorités de transition un exemple concret pour illustrer leur discours sur les menaces extérieures. Elle permet également de justifier la fermeté adoptée depuis plusieurs années à l’égard de Paris, dont l’influence au Mali s’est progressivement effondrée après la fin de l’opération Barkhane, le départ des forces françaises et la dégradation continue des relations bilatérales.

Paris dénonce des accusations « sans fondement »

La France rejette catégoriquement les accusations portées contre son ressortissant. Dès l’arrestation de Yann Vézilier, le Quai d’Orsay avait demandé sa libération, en affirmant qu’il était un agent diplomatique dûment accrédité auprès des autorités maliennes. Paris soutient que son arrestation, sa détention puis son procès constituent une violation de la Convention de Vienne, qui encadre les relations diplomatiques et protège les personnels accrédités.

Pour les autorités françaises, le dossier relève davantage d’un bras de fer politique que d’une procédure judiciaire ordinaire. Paris estime que son ressortissant a été visé dans un contexte de rupture profonde avec Bamako et de soupçons entretenus contre l’ancienne puissance coloniale. Le gouvernement français conteste aussi la publicité donnée à l’identité et aux fonctions de l’agent, considérant qu’elle aggrave encore la violation des usages diplomatiques.

Après l’arrestation de Yann Vézilier, les tensions s’étaient déjà traduites par des mesures de rétorsion. La France avait rappelé une partie de son personnel encore présent au Mali et expulsé deux agents maliens en poste à Paris. La condamnation prononcée par la justice malienne risque désormais de fermer davantage l’espace du dialogue entre les deux capitales.

L’affaire rappelle aussi d’autres épisodes récents dans la région sahélienne, où les services français ont été confrontés à la méfiance croissante des régimes militaires. Au Burkina Faso, quatre agents français avaient été détenus pendant plusieurs mois avant leur libération. Ces précédents traduisent l’évolution d’un environnement régional dans lequel les anciennes coopérations sécuritaires sont devenues des terrains de confrontation.

Une affaire révélatrice de la rupture Mali-France

Au-delà du cas individuel de Yann Vézilier, cette condamnation illustre l’état de décomposition avancée des relations entre le Mali et la France. Pendant des années, les deux pays ont entretenu une coopération militaire et sécuritaire étroite, notamment dans la lutte contre les groupes jihadistes au Sahel. Cette relation s’est brutalement détériorée après l’arrivée au pouvoir des militaires à Bamako, les critiques françaises sur la transition et le choix malien de diversifier ses partenariats stratégiques.

Le Mali a depuis multiplié les gestes de rupture. Les forces françaises ont quitté le pays, l’ambassadeur de France avait été expulsé en 2022, et Bamako s’est rapproché de partenaires comme la Russie, dans un contexte de recomposition géopolitique au Sahel. La condamnation d’un agent français pour atteinte à la sûreté de l’État s’inscrit dans cette séquence de divorce politique, diplomatique et sécuritaire.

Pour Bamako, le verdict envoie un message clair : aucune immunité politique ne saurait couvrir, selon les autorités maliennes, des actes considérés comme hostiles à la souveraineté nationale. Pour Paris, au contraire, le message est tout aussi inquiétant : un agent accrédité peut être arrêté, jugé et lourdement condamné malgré les protections diplomatiques reconnues par le droit international.

Cette double lecture rend l’affaire particulièrement explosive. Elle oppose deux conceptions irréconciliables du dossier. D’un côté, le Mali affirme défendre ses institutions face à une tentative de déstabilisation étrangère. De l’autre, la France dénonce une procédure politique et exige le respect des règles diplomatiques internationales.

La peine de vingt ans prononcée contre Yann Vézilier ne clôt donc pas l’affaire. Elle ouvre une nouvelle phase de confrontation entre Bamako et Paris. À ce stade, la question n’est plus seulement judiciaire. Elle est diplomatique, stratégique et symbolique. Dans un Sahel où les alliances se redessinent, le sort de l’agent français devient l’un des marqueurs les plus sensibles de la rupture entre le Mali de la transition et son ancien partenaire français.