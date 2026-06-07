Laëtitia Milot et Cyril Hanouna, « couple surprise de l’été » ?

Cyril Hanouna a démenti les rumeurs qui l’associent amoureusement à Laëtitia Milot et a assuré ne pas avoir de projet télévisé commun avec elle, après la diffusion d’une photo prêteant à confusion. L’animateur a expliqué en direct les circonstances de clichés et de vidéos virales le montrant en compagnie de plusieurs proches, tout en récusant toute relation amoureuse ou accord professionnel actuellement en cours.

Les images et extraits relayés sur les réseaux sociaux ont relancé les spéculations autour de la vie privée de l’animateur, déjà exposée à la curiosité depuis sa séparation d’avec Emilie, la mère de ses deux enfants. Des clichés pris au cours de vacances — après un passage par Marbella puis dans le sud de la France — ont montré Cyril Hanouna en interaction avec la chroniqueuse Shana Loustau, nouvelle recrue de l’émission Tout beau, tout neuf. Certains de ces éléments ont été interprétés comme des preuves d’une relation intime.

Face aux rumeurs, Cyril Hanouna a choisi la mise au point orale plutôt que le démenti laconique. Il a rappelé qu’il fréquente régulièrement plusieurs personnes : « Sachez que je vais très souvent en vacances que ce soit avec Jordan, Polska, Shana ou Raymond, qui est tout le temps avec moi parce que c’est mon meilleur pote », a-t-il d’abord indiqué. À propos des images de Saint-Tropez, il a ajouté : « C’est vrai qu’on était en vacances ensemble. Shana était partie quelques jours avant avec une amie, et on s’est chauffés pour y aller et on les a vues un soir ».

La mise au point sur Laëtitia Milot et les projets télé

Outre les échanges avec Shana Loustau, une une people a récemment placé Cyril Hanouna aux côtés de l’actrice Laëtitia Milot, suscitant l’étiquette de « couple surprise de l’été » sur les réseaux. Interrogé par une journaliste au sujet de cette rumeur, Hanouna a répondu qu’il ne comprenait pas la genèse de cette affirmation et qu’il n’en avait pas été informé en amont.

Il a expliqué que ce type de couverture n’était pas inédit : selon lui, Delphine Wespiser lui avait jadis envoyé une une similaire « en vanne ». Le magazine évoquait par ailleurs un éventuel projet de co-animation cet été, information que l’animateur a démentie sur le moment. « Je n’ai aucun projet télé avec elle, » a-t-il déclaré.

Sur le ton de l’humour et de la franchise, Cyril Hanouna a ajouté : « J’adore Laëtitia c’est avec plaisir que je ferais un truc avec elle ». Il a toutefois condamné la qualité de la photo censée les mettre en scène : « Juste la photo est dégueulasse Laëtitia est très belle mais moi c’est catastrophique ».

Selon ses propos rapportés, Laëtitia Milot aurait réagi à cette une en envoyant un message en détendant la situation : « On nous a démasqués ».