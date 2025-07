Rencontre à la Présidence: Guy Dossou Mitokpè présent aux côtés de Talon, mais en mission politique claire

Ce lundi 28 juillet 2025, la Salle du Peuple du Palais de la Marina a servi de cadre à une rencontre symbolique entre le chef de l’État béninois, Patrice Talon, et une délégation de la jeunesse nationale, toutes tendances confondues. Parmi les visages marquants de cette journée, celui de Guy Dossou Mitokpè, figure de proue du parti d’opposition Les Démocrates, n’a pas échappé aux regards.

La diffusion rapide d’un cliché montrant le secrétaire national à la communication du parti aux côtés du président Talon a aussitôt été exploitée par les soutiens du régime, certains allant jusqu’à suggérer un rapprochement politique. Mais la clarification de l’intéressé ne s’est pas fait attendre.

Dans un communiqué, rendu public en début de soirée, Guy Dossou Mitokpè a tenu à rappeler le cadre de sa présence à la Marina: une mission confiée par son parti pour porter, sans ambiguïté, les préoccupations de la jeunesse béninoise.

« Ce jour 28 juillet 2025, le Parti Les Démocrates m’a fait l’honneur de conduire la délégation du Parti à la rencontre du Président Patrice Talon avec la jeunesse de notre pays », a-t-il indiqué.

Selon lui, la délégation a profité de cette tribune pour évoquer sans détour des sujets cruciaux tels que la précarité de l’emploi, le coût élevé de l’électricité et de l’internet, ainsi que les entraves politiques induites par le code électoral.

« Sur le plan politique, nous avons dénoncé l’aspect crisogène du code électoral… », a-t-il précisé.

Dans un geste fort de dissociation symbolique, les membres du parti Les Démocrates ont décliné l’invitation au déjeuner qui a suivi la séance de travail avec le président, préférant rester fidèles à la posture de veille critique qui caractérise leur ligne politique.

« L’objectif de notre présence était de pouvoir parler des problèmes de la jeunesse et du pays… », a martelé Guy Dossou Mitokpè, visiblement soucieux d’éviter toute confusion.

Cette sortie vise clairement à couper court à toute interprétation hasardeuse de sa participation. Une chose est sûre : dans le jeu d’image et de symboles qui entoure la politique béninoise actuelle, la présence d’un opposant aussi affirmé dans l’antre du pouvoir ne saurait être anodine mais elle n’est pas non plus dénuée de stratégie.