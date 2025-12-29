Accueil En Brève Reflux d’argent de plus de 10% juste après un record

Lundi 29 décembre, l’once d’argent a perdu environ 10 % après des prises de bénéfices intervenues quelques heures seulement après qu’elle eut atteint un nouveau record dès l’ouverture du marché. Vers 15h40 TU (16h40 à Paris), le métal s’échangeait à 71,19 dollars, en repli de 10,20 % par rapport à la clôture de vendredi, après avoir culminé à 84,0075 dollars en début de séance.