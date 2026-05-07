Ligue des champions: Harry Kane prédit la finale PSG – Arsenal

Éliminé en demi-finale de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, Harry Kane estime que le Paris Saint-Germain partira avec un léger avantage face à Arsenal lors de la finale prévue le 30 mai à Budapest.

Préparation de l’audio… 0:00 / 0:00 🔊 1x

L’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, s’est prononcé sur la finale de la Ligue des champions qui opposera Arsenal au Paris Saint-Germain. Éliminé aux portes de la finale après le match nul concédé face au PSG lors de la manche retour des demi-finales (1-1), le capitaine de la sélection anglaise n’a pas réussi à éviter la sortie du club bavarois, battu sur l’ensemble des deux rencontres.

Malgré un but inscrit dans les dernières minutes, Kane a vu les champions d’Allemagne céder face à l’efficacité parisienne au terme d’une double confrontation spectaculaire. L’avant-centre anglais estime désormais que le PSG abordera la finale de Budapest, prévue le 30 mai, avec un léger avantage sur les Gunners. « À mes yeux, le PSG est légèrement favori pour cette finale », a confié Kane à Sky Sports Allemagne.

L’ancien buteur de Tottenham Hotspur est également revenu sur les ambitions du Bayern sur la scène nationale après le titre décroché en Bundesliga. « Nous pouvons réaliser le doublé », a-t-il ajouté, affichant sa volonté de conclure la saison avec un nouveau trophée domestique.





