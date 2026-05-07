Bayern – PSG: Michael Ballack crie au vol

Au lendemain de l’élimination du Bayern Munich face au PSG en Ligue des champions, l’arbitrage de la demi-finale alimente une vive polémique en Allemagne. L’ancien international Michael Ballack a notamment pointé une décision jugée déterminante, relançant les critiques autour du déroulement de la rencontre.

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L’élimination du Bayern Munich face au PSG en demi-finale de la Ligue des champions continue de susciter une vive controverse en Allemagne, où l’arbitrage de la rencontre est au cœur de nombreuses critiques. Au lendemain de la rencontre, plusieurs voix influentes du football allemand ont pointé du doigt certaines décisions jugées litigieuses, alimentant un sentiment de frustration autour de la prestation du corps arbitral. Parmi les réactions les plus marquantes, celle de l’ancien international allemand Michael Ballack a particulièrement retenu l’attention. Consultant pour DAZN, l’ex-milieu de terrain a notamment évoqué une action impliquant Nuno Mendes, estimant qu’un deuxième carton jaune aurait pu être brandi, synonyme d’exclusion.

Selon lui, cet épisode aurait pu modifier le cours de la rencontre. Il s’est également interrogé sur l’intervention du quatrième arbitre dans cette situation, une première à ses yeux dans un tel contexte, laissant entendre une forme d’incohérence dans la décision finale. « J’ai eu le sentiment qu’il y avait une certaine réticence à sortir ce deuxième avertissement. C’est mon ressenti de spectateur. Je le dis très clairement », a-t-il expliqué, tout en précisant ne vouloir porter aucune accusation formelle. Et d’ajouter : « Parfois, on a l’impression que certaines décisions peuvent influencer le déroulement d’un match. Je ne dis pas qu’il y a eu intention, mais cette situation ne justifiait pas, selon moi, le choix qui a été fait. » En Allemagne, la presse s’est rapidement emparée du sujet. Le quotidien Bild est allé jusqu’à évoquer, dans ses colonnes, les soupçons exprimés autour de cette séquence, illustrant l’amertume persistante côté bavarois après une élimination particulièrement disputée.





