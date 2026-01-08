Real Madrid: Bellingham appelle Vinícius et Rodrygo à hausser leur niveau

À la veille de la Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético Madrid, Jude Bellingham a exhorté plusieurs cadres du Real à hausser leur niveau pour compenser l’absence de Kylian Mbappé, blessé.

La suite après la publicité

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a appelé plusieurs cadres de l’effectif à assumer davantage de responsabilités en l’absence de Kylian Mbappé. Présent en conférence de presse à la veille de la Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético Madrid, jeudi soir, l’international anglais a reconnu l’impact majeur de l’attaquant français, forfait pour la rencontre en Arabie saoudite en raison d’une blessure au genou.

Pour autant, Bellingham estime que le Real dispose des ressources nécessaires pour compenser cette absence de marque. Selon lui, des joueurs comme Vinícius Junior, Rodrygo, Gonzalo García et lui-même doivent hausser leur niveau de jeu et prendre le relais offensivement. « C’est à des joueurs comme moi, Vini, Rodrygo et Gonzalo d’assumer davantage en l’absence de l’immense influence de Kylian, a confié Bellingham, cité par Madrid Xtra. Nous devons le faire non seulement à travers les buts, mais aussi par notre contribution globale au jeu. Si nous y parvenons, les occasions viendront naturellement pour tout le monde. »

Auteur de 29 buts et 3 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé s’est imposé comme l’un des hommes forts du Real Madrid depuis le début de la saison. Pour rappel, le Real Madrid défie l’Atletico ce soir à partir de 20h (GMT+1) au Stade Roi-Abdallah. Le vainqueur de ce derby madrilène retrouvera en finale le Barça, bourreau de l’Athlétic Bilbao (5-0) dans l’autre demi-finale de cette Supercoupe d’Espagne qui se déroule en Arabie Saoudite.





