Real Madrid – Bayern: Arbeloa dévoile un groupe armé pour le choc

Avec Mbappé, Vinícius et Bellingham en figures de proue, le Real Madrid aborde son quart de finale aller de Ligue des champions avec ambition face au Bayern Munich. Le groupe d’Alvaro Arbeloa pour ce premier round est tombé.

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter le Bayern Munich, ce mardi soir, en quart de finale aller de la Ligue des champions. La rencontre se disputera au Santiago Bernabéu, avec un coup d’envoi prévu à 20 heures (heure nigériane).

Pour ce choc européen, le technicien madrilène s’appuie sur ses principales armes offensives, avec notamment Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham. Les Merengues abordent cette affiche après une défaite 2-1 face à Majorque en Liga le week-end dernier, et tenteront de se relancer sur la scène européenne face à la formation dirigée par Vincent Kompany.

Le groupe du Real Madrid:

Gardiens : Javi Navarro, Fran González, Andriy Lunin.

Défenseurs : Dean Huijsen, Éder Militão, Raúl Asensio, Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Miguel Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger.

Milieux de terrain : Thiago, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler.

Attaquants : Gonzalo, Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.





