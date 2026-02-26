RDC : Tshisekedi et Macron évoquent la sécurité dans l’Est et l’OIF à Paris

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a retrouvé son homologue français Emmanuel Macron à Paris mercredi 25 février, pour un déjeuner de travail tenu au palais de l’Élysée.

Cette rencontre, organisée sous la forme d’un repas officiel, a permis aux deux chefs d’État d’évoquer plusieurs dossiers d’importance bilatérale et régionale.

Il s’agit du deuxième tête‑à‑tête entre les deux présidents à Paris en moins d’un mois, signe d’un calendrier diplomatique marqué par des échanges soutenus entre Kinshasa et Paris.

Au menu des discussions figuraient notamment les relations entre la RDC et la France, la situation sécuritaire dans l’Est du pays ainsi que la candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Les points clés abordés lors du déjeuner

Sur le plan bilatéral, les entretiens ont porté sur le renforcement du dialogue politique et sur les pistes de coopération dans plusieurs domaines d’intérêt commun, selon les thèmes annoncés avant la rencontre.

La question de la sécurité dans l’Est de la RDC a occupé une place centrale : les tensions et les violences qui touchent cette région depuis de longues années demeurent une priorité pour les autorités congolaises et pour leurs partenaires internationaux, qui cherchent des réponses politiques et humanitaires.

Enfin, la candidature congolaise à la direction de l’Organisation internationale de la Francophonie a été évoquée comme un enjeu diplomatique majeur pour Kinshasa, illustrant l’attention portée par la RDC à sa place au sein de l’espace francophone.