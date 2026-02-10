RDC : Stervos Niarcos, pape de la Sape, célébré à Kinshasa 31 ans après sa mort

Mardi 10 février, quelques dizaines de sapeurs se sont réunis pour rendre hommage à Adrien Mombele N’gantshie sur sa sépulture. La commémoration a eu lieu jour pour jour, trente et un ans après le décès de l’artiste-musicien.

Reconnu sous le sobriquet de « pape de la Sape », Adrien Mombele N’gantshie est resté une figure emblématique pour ceux qui font de l’élégance vestimentaire un marqueur identitaire. Les personnes présentes se sont recueillies autour de sa tombe, conformément aux hommages organisés en mémoire du défunt.

L’artiste était également connu sous le nom de scène Stervos Niarcos. Sa trajectoire musicale et son engagement pour l’esthétique vestimentaire continuent d’être évoqués lors de rassemblements commémoratifs comme celui qui s’est tenu ce mardi.

Parmi ses créations, la chanson intitulée Religion ya Kitendi, sortie en 1989, est citée pour avoir élevé la quête du style vestimentaire au rang d’un véritable sens de la vie. Ce morceau, rappelé lors de l’hommage, figure parmi les références associées à l’artiste.