Jean Dujardin installé à Saint-Cloud loue une propriété du Sud-Ouest sur Airbnb

19 juin 2026 : à l’occasion de ses 54 ans, Jean Dujardin voit l’un de ses lieux de vie attirer l’attention des vacanciers : sa villa de Soulac-sur-Mer, en Gironde, est proposée à la location sur Airbnb, offrant la possibilité de séjourner dans la résidence personnelle de l’acteur oscarisé.

Réputé pour ses rôles au cinéma, Jean Dujardin partage depuis plusieurs années son temps entre une demeure principale située à Saint-Cloud et des séjours sur la côte atlantique. Sa maison de Saint-Cloud, de style napoléonien, a été rénovée pour préserver son caractère historique et constitue son port d’attache.

Le lien de l’acteur avec le Sud-Ouest est ancien et revendiqué. Interrogé dans le magazine Terre de vins, il évoquait la région comme le lieu de « presque 49 ans » de souvenirs, entre enfance, vacances et vie de famille, confirmant l’importance personnelle de cette partie du littoral.

La Villa Cabanar : caractéristiques et mise en location

La résidence girondine porte le nom de Villa Cabanar. Proposée sur Airbnb depuis environ deux ans, elle se situe à quelques minutes du centre de Soulac-sur-Mer, station balnéaire du Médoc reconnue pour son littoral et ses espaces naturels.

La villa affiche une surface d’environ 116 mètres carrés et peut accueillir jusqu’à dix personnes grâce à ses cinq chambres. La configuration de la maison et sa décoration respectent l’esprit balnéaire local, avec l’utilisation de matériaux naturels et des références au patrimoine de la région.

À l’intérieur, un bureau en bois massif réalisé sur mesure par un artisan local a été montré dans un cliché partagé sur les réseaux sociaux, offrant un aperçu de l’ambiance chaleureuse et du soin apporté aux aménagements. La villa mise sur une atmosphère familiale plutôt que sur l’ostentation.

Les tarifs varient selon la saison : en basse saison, la plateforme affiche un tarif d’environ 1 341 euros pour un séjour de quatre nuits, durée minimale requise, tandis qu’en été une semaine peut atteindre près de 2 607 euros. La propriété bénéficie d’une excellente réputation auprès des voyageurs sur Airbnb, avec une note maximale attribuée par les visiteurs.

Jean Dujardin a par le passé possédé une propriété dans le Gard, mais c’est la côte atlantique, et plus particulièrement la Gironde, qui a motivé son retour. L’acteur a qualifié sa relation à la région de source importante de souvenirs et d’identité.

Il partage aujourd’hui son temps entre sa résidence de Saint-Cloud et ce refuge girondin, privilégiant la discrétion et les lieux chargés d’histoire. La Villa Cabanar est proposée à la location sur Airbnb depuis deux ans.