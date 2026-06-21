Ilyesse évincé de Koh-Lanta All-Stars utilise Zinédine Zidane pour faire entendre sa déception auprès de la production

TF1 a officiellement levé le voile jeudi soir sur le casting de la prochaine saison de Koh-Lanta All-Stars lors de l’Upfront 2026 dédié aux programmes de la rentrée. Cette septième édition spéciale du mythique jeu d’aventure rassemblera dix-huit anciens candidats emblématiques, tous prêts à s’affronter dans une édition encore inédite, tourné cette année au Panama au mois d’avril. Néanmoins, l’annonce a été marquée par l’absence notable d’un finaliste très apprécié des téléspectateurs, Ilyesse, qui n’a pas été retenu parmi les élus, suscitant une vive réaction sur les réseaux sociaux où il a pris un parti original pour exprimer sa déception.

Depuis son lancement en août 2001, Koh-Lanta est devenu un programme phare de la grille de TF1, totalisant désormais trente-trois saisons. Malgré quelques épisodes sombres, comme l’arrêt prématuré des saisons 13 et 19 en raison respectivement du décès tragique d’un candidat et d’une plainte pour agression, le jeu a su fidéliser un large public autour de ses règles d’aventure et de survie dans la nature. L’édition All-Stars, qui réunit d’anciens participants déjà bien connus, fait figure d’événement dans la saga du concours, et mobilise une forte attente.

Cette édition 2026 introduit une nouveauté majeure, annoncée par le présentateur Denis Brogniart : le totem, objet central du jeu, se présentera pour la première fois sous deux faces, une masculine et une féminine. Chaque participant débutera donc l’aventure en binôme, avec un système de destin lié qui intensifie les enjeux. Dès le premier conseil, le risque d’élimination est élevé, puisque chaque candidat a une chance sur neuf d’être renvoyé.

Un casting ambitieux et une réaction inattendue d’Ilyesse

Le casting réuni comporte dix-huit anciens aventuriers, sélectionnés par les équipes de production d’ALP sous la houlette de Denis Brogniart. Ce panel rassemble des figures marquantes des précédentes saisons all stars telles que Le Retour des héros, Le Choc des héros, La Revanche des héros, La Nouvelle édition, Le Combat des héros et La Légende. Toutefois, la liste communiquée par TF1 a fait l’impasse sur Ilyesse, un candidat charismatique et très suivi de la saison La Tribu Maudite où il s’était hissé jusqu’à la finale avant d’être éliminé lors de l’épreuve des poteaux.

Face à cette omission, Ilyesse a préféré s’exprimer sur les réseaux sociaux par un moyen détourné et original. Sur son compte Twitter, il a publié l’annonce officielle du casting en y adjoignant un mème inspiré de la Coupe du Monde 2026. On y voit Zinédine Zidane afficher une mine dépitée en secouant la tête de gauche à droite, une image capturant la déception du champion du monde 1998 suite à un but encaissé par l’Algérie, équipe dont son fils Luca Zidane est gardien de but. Cette vidéo humoristique illustre la frustration d’Ilyesse quant à son absence dans la sélection pour la nouvelle saison.

Ce choix de communication n’est pas anodin : il témoigne de la popularité persistante d’Ilyesse parmi les fans de Koh-Lanta et souligne son souhait de figurer un jour dans la liste des candidats All-Stars. Proche d’autres aventuriers tels qu’Ugo, Gustin ou encore Thibault, il est resté très présent dans l’univers médiatique de l’émission depuis sa diffusion, enchaînant les apparitions remarquées et les interactions avec la communauté.