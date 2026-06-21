Jean-Luc Reichmann ému raconte les derniers mots de sa mère avant de mourir

Jean-Luc Reichmann, l’animateur emblématique des 12 coups de midi, s’est ouvert avec émotion lors d’un entretien accordé à Guillaume Pley, sur la disparition récente de sa mère Josette, survenue en 2022. Connu pour son énergie et sa générosité à l’écran, il a livré un témoignage poignant sur la relation fusionnelle qu’il entretenait avec celle qui l’a élevé aux côtés de son père et qui a toujours été un pilier discret mais essentiel de sa carrière et de sa vie personnelle. L’évocation des derniers mois de sa mère, marqués par de lourds traitements médicaux, ainsi que ses derniers mots, ont révélé une dimension humaine et intime rarement dévoilée.

Josette Reichmann, mère de trois enfants, incarnait une figure rassembleuse au sein de la famille. Son rôle s’étendait bien au-delà de la sphère familiale directe, touchant aussi ses petits-enfants, qu’elle chérissait profondément. Jean-Luc Reichmann a longuement parlé des séances de dialyse qu’elle a dû subir vers la fin de sa vie, soulignant la fois la difficulté physique et émotionnelle que ces traitements représentaient. Malgré cette épreuve, Josette demeurait préoccupée par le bien-être de ses proches, allant jusqu’à tenter de les rassurer jusqu’à ses derniers instants. L’animateur a confié que sa mère, même dans la douleur, n’hésitait pas à placer les autres avant elle, témoignant d’une abnégation totale.

La perte de Josette Reichmann a bouleversé l’animateur, qui a révélé ressentir un grand vide : il n’y a plus de réponses à ses appels, plus de regard malicieux pour accompagner ses journées. Pourtant, il conserve une photo d’elle en fond d’écran de son téléphone, où son sourire resplendit encore, lui apportant un peu de réconfort au quotidien. Ce sourire, toujours présent dans ses pensées, semble être la dernière transmission d’une mère à son fils, entre tendresse et force.

Une mère fusionnelle jusqu’au bout avec Jean-Luc Reichmann

Jean-Luc Reichmann a partagé des souvenirs intenses concernant ses derniers échanges avec Josette. Il expliquait avoir besoin de ralentir son rythme, tant elle demeurait obsédée par la santé et le bonheur de ses enfants et petits-enfants, même si cela la poussait à s’oublier. Cette constante sollicitude illustre la relation fusionnelle qui les unissait, fondée sur un amour inébranlable. L’animateur soulignait combien sa mère était une femme joyeuse, qui insufflait de la gaieté autour d’elle, notamment lors des moments familiaux où les chants et les apéritifs en groupe rythmaient la vie quotidienne.

Cette atmosphère chaleureuse, ancrée dans l’enfance de Jean-Luc Reichmann, a façonné les valeurs fondamentales qu’il a reçues : donner, partager, transmettre, lutter avec respect et loyauté. Josette, tout en restant discrète, avait toujours assuré un soutien sans faille à ses enfants. Elle protégeait ainsi avec une grande pudeur les petits tracas et les difficultés, comme l’avait montré un documentaire diffusé sur TF1 à l’occasion des dix ans des 12 coups de midi, où elle évoquait la tache de naissance de son fils sans jamais se plaindre pour ne pas troubler ses parents.

Les derniers mots avant de partir

Au cours de cet échange chargé d’émotion, Jean-Luc Reichmann a livré un souvenir bouleversant des ultimes instants de sa mère. Avant de s’éteindre, Josette s’est excusée auprès de lui de devoir partir. « Avant qu’elle parte, elle s’est excusée de partir. T’imagines ? Pour moi, c’est le comble du don de soi », se souvient-il avec une voix tremblante. Ces mots, mêlés de tendresse et d’humilité, témoignent de l’altruisme et de la bienveillance profonde qui caractérisaient Josette. Pour elle, même ce départ était une source de préoccupation, une forme d’attention tournée vers ses proches.

Jean-Luc Reichmann a également évoqué la dureté du combat contre la maladie et l’âpreté des traitements par dialyse qu’elle a endurés. Il a tenu à insister sur la beauté et la dignité qu’elle a conservées jusqu’à la fin de son parcours. Il a rappelé que son rôle de fils était désormais de transmettre les valeurs familiales à la nouvelle génération, à sa sœur comme à ses petits-enfants, tout en portant la mémoire vivante de Josette au cœur de leur quotidien.

Le 11 août 2022, jour où il a annoncé publiquement la disparition de sa mère, Jean-Luc Reichmann avait déjà partagé un hommage émouvant sur Instagram. Il y évoquait des souvenirs personnels forts : le roastbeef dominical, les roses blanches du dimanche, la « bûche de Noël ratée » chaque année, autant de traditions et de petits moments qui formaient le socle de la famille Reichmann. Il affirmait alors son désir de suivre les traces de ses parents, même si le vide laissé par la perte de Josette reste immense.