Lio appelle Gérald Darmanin à la démission «Si t’es un homme, merde»

La chanteuse Lio a exprimé sa colère devant le ministère de la Justice après la mort de la petite Lyhanna, dénonçant sur place ce qu’elle qualifie d’années d’inaction et de protection des puissants au sein de l’appareil judiciaire. Ses propos, filmés et relayés par les médias, mettent en lumière la réaction d’une personnalité connue pour son engagement contre la pédocriminalité et relancent le débat sur les défaillances institutionnelles mises en cause dans cette affaire.

Sur le parvis, micro en main face au média Les Répliques, Lio a décrit le terme employé par le ministre de la Justice comme insuffisant. Le 8 juin, Gérald Darmanin avait lui-même parlé d’un « dysfonctionnement absolument terrifiant » de l’État sur le dossier Lyhanna, admettant que la justice, la police, la gendarmerie et les collectivités locales portaient une part de responsabilité et que l’État « avait failli ».

La prise de parole de Lio n’a pas été seulement une dénonciation verbale : elle a assorti ses critiques d’appels très directs, réclamant des actes plutôt que des mots. Elle a notamment lancé la consigne explicite « Darmanin, démission ! Si t’es un homme, merde ! », phrase reprise et diffusée par le compte Les Répliques sur X le 15 juin 2026.

« Cent soixante mille enfants », la rage de Lio

Selon Lio, le mot « dysfonctionnement » masque une réalité qu’elle dit connaître pour s’être engagée de longue date sur les questions de pédocriminalité. Elle a dénoncé la difficulté pour certains enquêteurs d’aller au bout de leurs investigations, évoquant des blocages lorsqu’il s’agit de dossiers impliquant des personnes en position de pouvoir : « hauts magistrats », « grands avocats qui deviennent ministres », « ministres d’État », « juges » ou des personnes fortunées, selon ses formulations.

La chanteuse a aussi avancé un chiffre choc, « cent soixante mille enfants », présenté comme le reflet d’un phénomène plus large que l’affaire Lyhanna. Le chiffre a été prononcé sans précision sur son origine lors de son intervention, et il a été articulé comme un signal d’alarme visant à souligner que, pour Lio et pour des associations et professionnels du secteur, la mort de Lyhanna s’inscrit dans un contexte de défaillances systémiques dénoncées depuis plusieurs années.

En réponse à l’annonce de Gérald Darmanin sur BFMTV, où il a exclu de démissionner et a indiqué ne pas vouloir « quitter le bateau en pleine tempête », Lio a rejeté toute autocritique verbale isolée et demandé des mesures concrètes. Sur place, elle a proposé une action symbolique inspirée d’un précédent : déverser du fumier devant le ministère et installer un « nain de jardin Darmanin » pour ridiculiser le ministre et attirer l’attention sur la gravité, selon elle, des faits dénoncés.

La proposition de geste symbolique a été annoncée comme prévue pour la semaine suivante, reprenant une forme de mobilisation visible et revendicative déjà utilisée dans d’autres affaires médiatisées.