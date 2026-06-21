Cyril Hanouna répond pour la première fois aux propos d’Alexia Laroche-Joubert sur leur collaboration

Dix ans après avoir cédé sa société H2O au groupe Banijay, Cyril Hanouna a retrouvé le contrôle total de cette entreprise de production audiovisuelle. Depuis le 1er janvier 2026, il en est à nouveau l’unique propriétaire, marquant un tournant dans la gestion de cette structure. Ce retour aux commandes intervient après une décennie de collaboration avec le groupe Banijay, pendant laquelle Hanouna avait accepté de céder ses parts. Cette actualité est d’autant plus commentée que la productrice Alexia Laroche-Joubert, ancienne partenaire de Hanouna dans la gestion d’H2O, a récemment pris la parole pour évoquer leur collaboration et le contexte de ce changement.

Alexia Laroche-Joubert s’est exprimée sur Europe 1, dans l’émission Culture Médias, sur les raisons qui ont conduit à ce bouleversement dans la gouvernance de la société H2O. La productrice, qui a été un acteur clé dans l’intégration de Hanouna au sein du groupe Banijay, a décrit l’évolution de leur relation professionnelle. Elle affirme que l’animateur avait envie de prendre une autre direction, évoquant ainsi sa volonté de reprendre une autonomie complète sur ses activités. « Il voulait partir et on ne fait pas boire un âne qui ne veut pas boire », a-t-elle déclaré, soulignant la difficulté d’imposer une collaboration quand l’adhésion n’est plus entière.

Dans ses propos, Alexia Laroche-Joubert ne manque pas de rappeler les moments positifs partagés avec Cyril Hanouna, évoquant « une très belle aventure » et précisant qu’elle a été « très heureuse » durant cette période commune au cœur du groupe. Néanmoins, elle souligne aussi les exigences importantes de l’animateur, en particulier sa nature critique vis-à-vis des contenus produits. « Il n’était pas critique, on se faisait défoncer la gueule », dit-elle avec franchise, décrivant l’ambiance intense qui entourait les échanges. Elle compare cette atmosphère à celle des relations qu’elle a pu avoir avec d’autres animateurs importants du paysage audiovisuel, évoquant Denis Brogniart ou Nagui, et indique que la situation est désormais « un peu plus calme » depuis que Hanouna a repris les commandes.

Le trublion du PAF reprend la parole

Quelques jours après ces déclarations d’Alexia Laroche-Joubert au micro de Thomas Isle, Cyril Hanouna a réagi sur les ondes de Fun Radio, apportant sa propre lecture des événements. Il a d’abord relativisé certains propos en expliquant que « plein de gens n’ont pas compris ce que voulait dire Alexia Laroche-Joubert », qu’il qualifie d’« un amour » lors de son intervention sur Europe 1. Hanouna a également fait remarquer que l’interview semblait insister particulièrement sur leur relation, ce qui l’a étonné.

Sur le point de sa critique affirmée concernant les programmes, le présentateur a justifié son attitude par un intérêt financier direct. « Ça prouve que je dis la vérité. Je suis actionnaire du groupe donc si l’émission avait été arrêtée, c’est de l’argent que je perds », a-t-il déclaré en substance, insistant sur la cohérence entre son engagement personnel et la gestion sérieuse qu’il entend mener.

La reprise en main totale de H2O par Cyril Hanouna témoigne d’une volonté claire de maintenir et de développer ses activités de production dans un cadre qui lui donne pleine latitude. Ce retour au contrôle intégral, après une décennie sous l’égide d’un grand groupe audiovisuel, s’accompagne de tensions apparentes mais aussi de marques de respect entre les principaux acteurs concernés. Ce nouvel épisode dans l’histoire de H2O et de ses dirigeants reste à suivre dans le paysage des médias français.