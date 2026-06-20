Carla Dona annonce ses fiançailles avec son compagnon, 14 ans son aîné

Carla Dona, révélée dans la promotion 2022 de la Star Academy, a annoncé ce vendredi 19 juin ses fiançailles avec son compagnon, un chorégraphe âgé de quatorze ans de plus qu’elle, via une publication sur Instagram accompagnée de plusieurs clichés de la demande en mariage.

La jeune chanteuse, qui poursuit sa carrière après sa sortie du château de la Star Academy, a partagé avec ses abonnés des images qualifiées de «romantiques» et «chargées d’émotion», selon la légende et les visuels publiés. En légende, Carla Dona a écrit : « I SAID YES TO THE LOVE OF MY LIF », formulation en anglais reprise telle quelle par l’artiste et accompagnée d’un message de joie affiché sur son compte.

Avant cette annonce personnelle, Carla Dona avait récemment évoqué les difficultés rencontrées dans sa trajectoire professionnelle d’artiste. Dans une vidéo postée en février sur TikTok, elle relatait la précarité et l’irrégularité des castings et contrats : «La vie d’artiste, c’est ne pas avoir de casting pendant un an, et en avoir trois le même jour», disait-elle, soulignant la nécessité d’apprendre rapidement des morceaux ou des chorégraphies après des périodes d’inactivité.

La publication, les images et les réactions

Les clichés publiés par la chanteuse montrent plusieurs moments autour de la demande en mariage, sans autre précision sur le lieu ou le déroulement exact de la scène. Le compagnon de Carla Dona est présenté dans la publication comme chorégraphe et comme étant âgé de quatorze ans de plus qu’elle ; l’annonce ne précise pas davantage son identité professionnelle ou personnelle.

La parution de ces photos a immédiatement suscité de nombreuses réactions de la part des abonnés de la chanteuse. Des messages de félicitations ont afflué en commentaire, émanant aussi bien de followers que de proches et de personnalités qui ont suivi son parcours depuis la Star Academy. Les commentaires saluent à la fois la nouvelle et le couple, sans que la publication ne donne d’indication sur une date de mariage ou d’autres projets communs.

Carla Dona, dont le parcours post-émission inclut des prises de parole publiques sur les réalités du métier d’artiste, partage régulièrement des éléments de sa vie professionnelle et personnelle sur les réseaux sociaux. Cette annonce de fiançailles s’inscrit dans la continuité de ses publications publiques, combinant images et courts témoignages adressés à sa communauté.