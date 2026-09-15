RDC-Rwanda : le suivi de l’accord de paix reprend mercredi à Genève

Kinshasa et Kigali doivent se retrouver les 16 et 17 septembre à Genève pour la septième session du mécanisme de coordination sécuritaire. Le rendez-vous doit examiner l’application des engagements conclus à Washington, encore incomplète sur plusieurs volets.

La République démocratique du Congo et le Rwanda doivent reprendre mercredi 16 septembre à Genève les discussions sur l’application de leur accord de paix, lors d’une septième réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. La session est prévue sur deux jours, alors que plusieurs engagements du processus de Washington restent à mettre en œuvre.

Des représentants de Kinshasa et de Kigali participeront aux travaux avec les États-Unis, le Qatar, le Togo en qualité de médiateur de l’Union africaine et la Commission de l’Union africaine. Le mécanisme est chargé de suivre et de coordonner l’application des engagements sécuritaires pris par les deux pays.

Lors de la sixième session, organisée les 12 et 13 août à Genève, les parties avaient convenu de faire avancer deux initiatives destinées à renforcer le suivi et la vérification de l’accord sur le terrain. Elles avaient demandé aux États-Unis d’examiner ces propositions et de présenter leurs observations à la réunion suivante.

Les accords de Washington signés le 4 décembre 2025 ont réaffirmé les engagements contenus dans l’accord de paix du 27 juin 2025. Le dispositif prévoit notamment la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, et la levée par Kigali de ses mesures défensives liées à cette menace.

La réunion intervient dans un contexte où les combats se poursuivent dans l’est de la RDC et où l’exécution des engagements sécuritaires fait toujours l’objet de désaccords. Aucun détail complet de l’ordre du jour des discussions des 16 et 17 septembre n’avait été rendu public mardi.

Le communiqué conjoint publié après la session d’août prévoit aussi une conférence de planification trilatérale en octobre 2026. Celle-ci doit aboutir à un ordre opérationnel révisé destiné à encadrer les efforts coordonnés prévus par le mécanisme de sécurité.