Kim Kardashian obtient un euro symbolique pour son braquage à Paris

Un tribunal parisien a accordé mardi 15 septembre 2026 un euro symbolique à Kim Kardashian pour le braquage subi en 2016. La célébrité américaine avait elle-même demandé cette somme, privilégiant la reconnaissance judiciaire à une indemnisation importante.

Kim Kardashian a obtenu mardi 15 septembre 2026 un euro symbolique de dommages et intérêts pour le braquage à main armée dont elle avait été victime à Paris en 2016. Le montant correspond exactement à la somme réclamée par la célébrité américaine.

Dans une déclaration commune avec sa styliste Simone Harouche, également indemnisée à hauteur d’un euro, Kim Kardashian a expliqué que la décision représentait avant tout une reconnaissance du traumatisme et des responsabilités. Les deux femmes ont remercié la justice française.

Le tribunal a par ailleurs accordé 109 516 euros à l’ancien réceptionniste de l’Hôtel de Pourtalès, qui avait été maîtrisé par les braqueurs, ainsi que 50 000 euros à l’établissement parisien. Le réceptionniste réclamait une somme plus élevée au titre des conséquences psychologiques de l’agression.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, cinq hommes déguisés en policiers avaient pénétré dans la résidence où séjournait Kim Kardashian pendant la Fashion Week. Menacée avec une arme, ligotée et enfermée dans une salle de bains, elle avait été dépouillée de bijoux évalués à plus de six millions de dollars.

La star avait raconté devant la cour qu’elle pensait mourir durant l’attaque. Une bague offerte par son ancien mari Kanye West, estimée à environ quatre millions de dollars, figurait parmi les pièces emportées.

Huit personnes avaient été reconnues coupables en mai 2025 pour leur participation au braquage ou à sa préparation. Plusieurs accusés, surnommés les « papys braqueurs » en raison de leur âge, n’avaient pas été renvoyés en prison, compte tenu notamment de la détention déjà effectuée.

La plupart des bijoux volés n’ont jamais été retrouvés. La bague de fiançailles emportée dans la chambre parisienne reste elle aussi introuvable.