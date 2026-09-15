Carabao Cup : Arsenal élimine Ipswich 4-2 avec un doublé de Dowman, 16 ans

Max Dowman, 16 ans, a inscrit un doublé lors de la victoire 4-2 d’Arsenal à Ipswich, mardi en Carabao Cup. Les Gunners atteignent le quatrième tour et restent invaincus toutes compétitions confondues cette saison.

Arsenal s’est qualifié pour le quatrième tour de la Carabao Cup en s’imposant 4-2 sur le terrain d’Ipswich Town, mardi 15 septembre 2026, porté par un doublé de Max Dowman. À 16 ans, l’ailier anglais a marqué deux des quatre buts des Gunners à Portman Road.

Dowman a ouvert le score à la 7e minute avant de signer le troisième but d’Arsenal dès la 47e. Noni Madueke avait entre-temps doublé l’avantage des visiteurs à la 16e minute, puis Mikel Merino a porté le score à 4-0 à la 58e.

Ipswich a réduit l’écart par Anis Mehmeti à la 62e minute, avant un dernier but de Chuba Akpom dans le temps additionnel. Le succès permet à Arsenal de rejoindre le quatrième tour de la compétition, dont le tirage doit avoir lieu mercredi.

Le doublé de Dowman lui permet également de rejoindre Wayne Rooney dans une statistique rare. Selon Reuters, il devient le deuxième joueur âgé de 16 ans à inscrire deux buts dans un même match pour un club de Premier League, après Rooney avec Everton contre Wrexham en Coupe de la Ligue en 2002.

Il s’agissait de la première apparition de Dowman avec l’équipe première cette saison après quatre présences sur le banc sans entrer en jeu. Arsenal compte désormais 6 victoires en 6 matches, toutes compétitions confondues, depuis le début de l’exercice.