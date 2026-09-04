RDC : L’ONU intensifie ses démarches pour consolider le cessez-le-feu dans les Grands Lacs

Les envoyés des Nations unies ont mené des consultations au Burundi, en Ouganda et au Rwanda afin de concrétiser le suivi de la trêve entre Kinshasa et l'AFC/M23. Les observateurs régionaux ont d'ores et déjà entamé leurs premières opérations de contrôle sur le sol congolais.

Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la Monusco, James Swan, ainsi que l’envoyé spécial de l’ONU pour les Grands Lacs, Huang Xia, ont mené une tournée régionale conjointe au Burundi, en Ouganda et au Rwanda. Ce déplacement conjoint de haut niveau vise à réengager directement les capitales régionales dans la recherche de solutions pacifiques durables pour la crise persistante dans l’est de la République démocratique du Congo.

Cette mission diplomatique conjointe a pour objectif central de soutenir et d’affermir l’opérationnalisation du mécanisme de vérification du cessez-le-feu conclu entre le gouvernement de Kinshasa et la coalition armée AFC/M23. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des dynamiques diplomatiques enclenchées à travers les processus de Doha et de Washington pour faire respecter l’arrêt des combats.

Dans ce cadre, le mécanisme conjoint de vérification élargi (EJVM+), placé sous la tutelle de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), dispose désormais d’un secrétariat opérationnel. Cette entité technique entame officiellement son déploiement sur le terrain afin d’assurer le suivi rigoureux de la cessation des hostilités et de documenter tout manquement aux accords.

Le dispositif a déjà franchi ses premiers jalons pratiques sur le territoire congolais. Une première mission de vérification a ainsi été effectuée le 24 août à Minembwe, localité stratégique située dans la province du Sud-Kivu, avec le soutien logistique de la Monusco pour faciliter l’acheminement et la protection des experts chargés de ce travail d’évaluation.

Des risques accrus pour les équipes sur le terrain

Les conditions d’intervention demeurent néanmoins particulièrement périlleuses pour les personnels engagés. L’ONU et la Monusco ont alerté sur les graves contraintes sécuritaires et opérationnelles pesant sur leurs équipes, dénonçant notamment les risques majeurs causés par le brouillage récurrent des signaux GPS lors des vols aériens, un facteur de danger critique pour les missions de surveillance et d’assistance logistique.