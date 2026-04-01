RDC qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 après 52 ans

À l’Estadio Akron, la frustration a soudain laissé place à l’euphorie : après une prolongation marquée par la tension, la République démocratique du Congo a obtenu son billet pour la Coupe du Monde 2026. Un coup de tête d’Axel Tuanzebe, inscrit à la 100e minute, a offert la victoire 1-0 face à la Jamaïque et mis fin à une attente de cinquante-deux ans depuis la participation de 1974 en Allemagne.

La rencontre a été le théâtre d’un véritable bras de fer tactique et mental. Sous la chaleur de Guadalajara, l’équipe dirigée par Sébastien Desabre a résisté à la pression adverse, malgré un but de Bakambu refusé en début de match et le pressing constant des Reggae Boyz. La performance défensive du capitaine Chancel Mbemba, ainsi que les interventions déterminantes du gardien Lionel Mpasi, ont permis de préserver la possibilité d’un retournement jusqu’au moment décisif venu des airs.

Partout dans le pays et au-delà de ses frontières, la qualification a provoqué un déferlement d’émotions : de Kinshasa à Lubumbashi, en passant par Goma et les communautés de la diaspora, la joie a été immense et les célébrations spontanées nombreuses le 31 mars 2026. Pour une nouvelle génération de joueurs, cette réussite marque une étape majeure dans l’histoire sportive nationale.

Enjeux et perspectives

Au plan historique, ce succès redonne au football congolais une visibilité mondiale longtemps attendue ; les joueurs et le staff devront désormais préparer une campagne de préparation rigoureuse pour affronter les meilleures sélections planétaires. La qualification promet aussi des retombées positives pour la fédération, tant en matière d’investissement que de mobilisation autour des jeunes talents.

Dans les semaines qui suivent, l’attention se tournera vers la composition de l’effectif, la programmation de matches amicaux et la mise en place d’un plan de préparation physique et tactique. Si l’euphorie reste palpable, les prochains mois devront être consacrés au travail pour transformer cet exploit en performance durable sur la scène mondiale.