RDC : les FARDC exigent la reddition des FDLR

Le dimanche 29 mars à Kisangani, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, un haut responsable militaire congolais a lancé un ultimatum aux Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) : déposer les armes ou être neutralisées.

Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont engagé des opérations contre ce groupe hutu, formé historiquement d’anciens acteurs du génocide rwandais, qui reste présent sur plusieurs zones du pays.

Arrivé sur place le même jour, le général Jacques Ychaligonza, adjoint au chef d’état-major général, a expliqué que l’intervention vise à traquer et désarmer les éléments des FDLR conformément aux engagements pris avec le Rwanda dans le cadre des discussions de Washington.

Selon le général, les combattants capturés seront rassemblés dans un camp militaire à Kisangani avant d’être renvoyés vers leur pays d’origine. Il a insisté sur une progression par étapes : les autorités ont d’abord invité les combattants à se rendre pour éviter un recours massif à la force et toute nouvelle effusion de sang, tout en affirmant la détermination des FARDC à éliminer la présence de groupes armés étrangers sur le sol congolais.

Kigali et Kinshasa ont convenu d’un ensemble de mesures coordonnées

Lors de pourparlers tenus à Washington, la RDC et le Rwanda ont publié un communiqué conjoint daté du 18 mars dans lequel elles décrivent un plan d’actions concrètes destiné à réduire les tensions et à faire avancer l’application de l’accord de paix signé l’année précédente.

Le conflit dans l’est du pays, riche en minerais, persiste malgré cet accord ; le groupe dit M23, accusé d’être soutenu par Kigali, continue de contrôler plusieurs points stratégiques de la région.

Le Rwanda nie apporter un appui au M23 mais, selon les autorités rwandaises, il a exercé des pressions sur Kinshasa pour qu’elle prenne des mesures réelles contre les FDLR.

Le texte commun précise que les deux États se sont mis d’accord sur une série d’actions coordonnées : appuyer réciproquement la souveraineté et l’intégrité territoriale, planifier des retirées de forces et lever certaines mesures défensives rwandaises dans des zones définies de la RDC, intensifier et cadrer dans le temps les efforts congolais pour neutraliser les FDLR, tout en veillant à la protection des populations civiles.