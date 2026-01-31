RDC : les facilitateurs de l’Union africaine rencontrent le président rwandais Paul Kagame

Kigali est accusé de soutenir le groupe armé connu sous le nom d’AFC/M23 dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu. Quatre des cinq anciens chefs d’État formant le panel de médiation de l’Union africaine, chargé de coordonner les efforts pour apaiser le conflit dans l’est de la République démocratique du Congo, ont rencontré le président rwandais Paul Kagame le vendredi 30 janvier, après avoir rencontré la veille le président congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa.

La succession de rencontres diplomatiques entre la délégation de l’Union africaine et les principaux protagonistes du dossier congolais traduit l’urgence placée sur cette médiation par les institutions régionales. Le panel, composé d’anciens chefs d’État mandatés par l’UA, est chargé d’établir un canal de dialogue entre Kinshasa et Kigali et de tenter d’amener des avancées tangibles sur la sécurité dans l’est du pays.

Les entretiens, séparés par une journée, ont opposé successivement la délégation aux autorités congolaises puis rwandaises, dans un format bilatéral destiné à recueillir les positions respectives avant d’engager une phase de coordination. Le déplacement de ces émissaires de l’Union africaine intervient alors que les accusations portant sur un soutien transfrontalier à des groupes armés alimentent les tensions diplomatiques entre les deux capitales.

Objectifs de la médiation et contexte sécuritaire

Le cœur des préoccupations porte sur la présence et les activités de l’AFC/M23, un mouvement armé au centre de violences répétées en territoires du Nord et du Sud-Kivu. Depuis plusieurs mois, des affrontements et des déplacements de population sont signalés dans ces provinces, alimentant une préoccupation humanitaire et sécuritaire pour les populations civiles.

La médiation conduite par l’Union africaine vise à obtenir des clarifications sur les allégations de soutien extérieur aux groupes armés et à engager des mesures de désescalade sur le terrain. Les anciens chefs d’État réunis au sein du panel ont pour mandat formel de coordonner les initiatives régionales et d’inscrire leurs démarches dans le cadre des instances continentales.

Les discussions entre la délégation et Paul Kagame ont abordé la situation sécuritaire dans l’est de la RDC et les responsabilités des acteurs concernés, selon le calendrier rendu public des rencontres. Ces échanges s’inscrivent dans un contexte diplomatique marqué par des accusations mutuelles et des demandes de garanties de la part de Kinshasa.

La tenue successive des entretiens à Kinshasa puis à Kigali reflète la volonté de l’Union africaine d’approcher la crise par la double voie du dialogue avec les gouvernements directement impliqués et de la coordination régionale autour du dossier