RDC : la France reconnaît former des soldats congolais à Kisangani à la demande de Kinshasa

La représentation diplomatique de la France en République démocratique du Congo a confirmé la présence d’officiers français à Kisangani, située dans le nord-est du pays. Selon l’ambassade, leur déploiement s’inscrit dans le cadre du programme de coopération militaire liant les deux États.

Ces militaires sont principalement affectés auprès d’un bataillon spécialisé dans les opérations en milieu forestier. Leur intervention se limite, d’après la communication officielle, à des actions de formation destinées aux forces congolaises.

La mission, telle que précisée par la diplomatie française, doit se poursuivre jusqu’à la fin du mois de mars. Aucun élément n’a été avancé quant à un changement d’objectif ou à une extension de la durée à ce stade.

Les autorités françaises insistent sur le caractère non opérationnel de cette présence : il ne s’agit pas d’un engagement au combat mais d’un appui technique et pédagogique.

Cadre et modalités de l’appui

Ce type d’action s’inscrit dans la coopération bilatérale en matière de défense, dont l’un des buts est de renforcer les capacités des unités congolaises confrontées à des environnements de jungle. Les interventions prennent la forme d’instruction, d’échanges de savoir-faire et d’accompagnement sur le terrain.

Les détails pratiques — nombre d’officiers impliqués, calendrier précis des sessions ou contenus pédagogiques — n’ont pas été développés dans le communiqué rendu public par l’ambassade.

Sur place, la présence de formateurs étrangers rappelle la volonté des partenaires internationaux de soutenir les forces locales sans remplacer leurs responsabilités opérationnelles, en privilégiant le transfert de compétences.