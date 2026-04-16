RDC : Juliana Lumumba en offensive pour sa candidature au secrétariat général de l’OIF

Le prochain sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie, programmé en novembre 2026 à Siem Reap au Cambodge, sera l’occasion d’élire le ou la prochain·e secrétaire général·e de l’institution. La titulaire actuelle, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, vise un nouveau mandat, le troisième de son parcours à la tête de l’OIF.

La République démocratique du Congo a officiellement mis en avant Juliana Lumumba, ancienne ministre et fille de l’ancien Premier ministre Patrice Lumumba, comme candidate à la succession. Soutenue par Kinshasa, elle multiplie les déplacements pour rallier des soutiens sur plusieurs continents.

Dans les derniers jours, Juliana Lumumba a bouclé une tournée africaine intense — six États visités en l’espace d’une semaine — et doit prochainement se rendre en Europe puis au Canada afin de poursuivre sa campagne diplomatique.

La stratégie annoncée combine des rendez‑vous auprès de partenaires acquis à la RDC et des démarches auprès de capitales où le terrain est plus délicat. Parmi les pays approchés figurent, selon l’entourage de la candidate, des alliés classiques comme le Togo, le Cap‑Vert ou la Mauritanie, ainsi que des États dont l’appui est plus difficile à obtenir, à l’image du Sénégal ou de la Guinée.

Des diplomates jugent la campagne congolaise lancée tardivement

À Kinshasa, plusieurs sources diplomatiques estiment que l’effort de promotion est intervenu après les premières manœuvres des autres prétendants, ce qui complique la course. Elles relèvent cependant que le nom et le parcours de Juliana Lumumba constituent des atouts non négligeables pour convaincre.

Les proches de la candidate insistent sur l’objectif principal : rassembler un maximum d’appuis au sein des membres de l’OIF. Pour y parvenir, ils alternent entre visites dans des pays traditionnellement favorables au Congo et entretiens bilatéraux plus délicats, dans l’espoir de transformer des positions hésitantes en soutiens concrets.

Parmi les capitales encore à rencontrer figurent des acteurs jugés déterminants pour la suite du scrutin, comme la Côte d’Ivoire et l’Angola. Ce dernier, bien qu’à majorité lusophone, siège en qualité d’observateur à la Francophonie et apparaît comme un interlocuteur diplomatique important pour la RDC.

Un rendez‑vous international à ne pas négliger pour l’ensemble des prétendants reste le sommet Afrique‑France qui se tiendra à Nairobi les 11 et 12 mai 2026 : une scène où de nombreuses discussions et rencontres bilatérales sont attendues et susceptibles d’influer sur les équilibres de la campagne.

L’Organisation internationale de la Francophonie rassemble au total 90 États et gouvernements, comprenant 53 membres, 5 membres associés et 32 observateurs.