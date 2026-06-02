Affaire Florence Kingbo: le dossier renvoyé au 7 juillet

Le procès de Florence Kingbo, la jeune tiktokeuse poursuivie devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a été renvoyé au 7 juillet 2026 à l’issue de l’audience de ce mardi.

L’affaire avait été ouverte début février 2026, lorsque le parquet spécial avait engagé des poursuites à l’encontre de Florence Kingbo. Elle est mise en cause pour plusieurs chefs d’accusation, notamment harcèlement via un système électronique, atteinte à la vie privée, incitation à la haine et à la violence, ainsi que provocation à la rébellion ; des faits liés à la diffusion sur les réseaux sociaux de messages jugés outrageants envers des personnalités publiques, notamment envers le président Patrice Talon.



Le procès s’était ouvert le 3 février 2026 dans une ambiance particulièrement tendue. Dès son arrivée à la barre, la prévenue avait adopté une attitude jugée provocatrice par le ministère public, suscitant des interventions de la présidence de la Cour. Au cours de cette audience, Florence Kingbo avait reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en contestant certains aspects de la procédure et en comparant sa situation à d’autres cas traités différemment devant la justice.



Pour sa défense, Me Aboubacar Baparapé avait évoqué des éléments liés à l’état mental de sa cliente, suggérant la nécessité d’une expertise. Sur instruction de la Cour, une expertise médicale avait été ordonnée lors d’une audience tenue le 24 mars 2026. Cette expertise, réalisée au Centre de neuro-psychiatrie de Jacquot, visait à déterminer si des troubles pouvaient affecter la responsabilité pénale de la prévenue. La Cour avait alors renvoyé l’audience au 2 juin 2026 pour permettre l’ajout du rapport au dossier, mais ce calendrier a été ajusté à nouveau.



Le procès réouvert ce mardi a été simplement renvoi au 7 juillet 2026 pour connaitre les nouvelles pièces ajoutées au dossier. Soulignons que pendant l’audience du 3 février, la prévenue avait pris pied de sa défense contredisant son conseil qui tentait de mettre en jeu son irresponsabilité devant les faits qui lui sont reprochés. Florence Kingbo a martelé de façon agressive devant la cour qu’elle ne souffre d’aucune perturbation mentale et assume totalement les propos qu’on lui reproche.