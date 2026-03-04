RDC : impact des sanctions américaines contre l’armée rwandaise dans l’Est

Le 2 mars, le département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions visant l’armée rwandaise ainsi que quatre de ses hauts cadres. L’administration américaine impute cette décision au soutien logistique et opérationnel apporté au groupe armé M23 dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon le bureau du Trésor, ces mesures ciblent le Rwanda Defence Force (RDF) pour son rôle actif — formation, fourniture de matériels et présence de troupes — aux côtés du M23, ce qui, d’après Washington, a permis à la rébellion de remporter des avancées territoriales dans plusieurs provinces congolaises.

Les sanctions s’inscrivent, toujours d’après le communiqué américain, dans le cadre d’un manquement aux engagements pris lors des accords signés à Washington en décembre dernier, accords destinés à limiter les hostilités et à encadrer le retrait des forces étrangères.

Il ne s’agit pas d’une première série de sanctions touchant des acteurs rwandais depuis la remontée en puissance du M23 à partir de 2022 : la communauté internationale et plusieurs États ont déjà pris des mesures contre des groupes et responsables liés à ce conflit reddoublé.

Précisions sur les accusations et le contexte régional

Le Trésor américain explique que le soutien attribué au RDF a permis au M23 de s’organiser militairement et de s’emparer de points stratégiques, contribuant ainsi à une hausse des exactions et des déplacements massifs de populations civiles dans l’est de la RDC.

Parmi les éléments avancés par Washington figurent la mise à disposition d’équipements militaires modernes, l’encadrement de combattants et la présence de forces rwandaises sur le terrain — accusations qui, si elles se confirment, illustrent l’enchevêtrement militaro-politique qui alimente la crise congolaise.

Sur le plan organisationnel, le M23 fait partie d’une constellation de groupes et coalitions actifs dans la région. La « Alliance Fleuve Congo » (AFC), évoquée dans les analyses internationales, regroupe plusieurs formations dont le M23 et a contribué à la recomposition du paysage armé dans les Kivus depuis 2022.

Ces nouvelles sanctions américaines s’ajoutent à une batterie de mesures adoptées ces dernières années par différentes instances pour tenter de freiner l’escalade et protéger les populations affectées par les combats répétés dans l’est congolais.