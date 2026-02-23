RDC et Burundi : reouverture de la frontière Uvira–Bujumbura après presque deux mois de fermeture

La frontière reliant Uvira, en République démocratique du Congo, à Bujumbura, au Burundi, a été rouverte ce lundi 23 février en matinée après une interruption qui a duré près de deux mois.

Cette réouverture est intervenue sans annonce officielle préalable, prenant de court de nombreux usagers et commerçants des deux côtés de la frontière.

Dès les premières heures, on a observé un afflux de personnes souhaitant traverser : commerçants impatients de reprendre leurs échanges, familles séparées par la fermeture et voyageurs contraints de reporter leurs déplacements.

La reprise du passage a ainsi été marquée par une forte animation aux postes frontaliers, où files et embarquements se sont rapidement formés.

Retombées humaines et économiques

Pour les marchands qui dépendent du transit transfrontalier, la réouverture représente un soulagement immédiat : la reprise des échanges permet de relancer la circulation des marchandises et de réduire les pertes accumulées pendant les semaines de restriction.

Au plan social, de nombreux foyers ont exprimé leur satisfaction à l’idée de retrouver des proches ou d’achever des démarches administratives en suspens. Cependant, la joie est assortie d’inquiétudes sur la gestion du flux réouvert et sur la durée effective de la libre circulation.

Plusieurs observateurs locaux appellent les autorités des deux pays à clarifier les modalités de passage et à assurer une communication plus transparente pour éviter que des fermetures imprévues ne perturbent à nouveau la vie des populations et le petit commerce frontalier.