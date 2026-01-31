RDC : effondrement d’une mine à Rubaya fait au moins 200 morts parmi les creuseurs artisanaux

Au moins 200 creuseurs artisanaux ont été tués mercredi 28 janvier dans un important éboulement survenu dans les mines de Rubaya, sur le territoire de Masisi, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Goma, dans l’Est de la République démocratique du Congo.

L’accident, décrit par des témoins et des sources locales comme un « grave éboulement », a frappé un site d’exploitation minière artisanale connu dans la région. Les victimes sont des travailleurs appelés localement « creuseurs », employés dans des galeries et puits souvent creusés de manière informelle pour l’extraction de divers minerais.

Les informations disponibles au moment du reportage restent partielles : le nombre de morts avancé est d’au moins 200 personnes, tandis que les circonstances précises ayant provoqué l’effondrement n’ont pas été détaillées de façon officielle. Les premières descriptions font état d’un brusque effondrement de galeries, mais aucun bilan complémentaire ni de précisions sur d’éventuels survivants ou opérations de secours n’ont été confirmés publiquement.

Un secteur exposé aux accidents et à la précarité

Les mines artisanales de l’Est de la RDC rassemblent des milliers de travailleurs informels qui exploitent des gisements sans les normes de sécurité et les infrastructures des grandes concessions industrielles. Dans plusieurs localités de la région, ces activités constituent une source de revenus essentielle pour des populations locales confrontées à un manque d’emplois alternatifs.

La topographie, la nature des travaux et l’absence fréquente d’équipements de sécurisation des galeries multiplient les risques d’effondrement et d’autres accidents. Les sites artisanaux sont par ailleurs souvent difficiles d’accès pour les équipes de secours, ce qui complique les interventions lorsque des sinistres surviennent.

Rubaya, dans le territoire de Masisi, est l’un des nombreux secteurs où l’exploitation minière artisanale est marquée par une forte densité d’activité. Les galeries creusées par des creuseurs autonomes ou organisés en petites structures se côtoient, et la pression sur les veines exploitables peut conduire à des pratiques dangereuses sans contrôle technique ni suivi régulier.

Les familles des victimes et les communautés locales sont directement touchées par cet éboulement. Les conséquences immédiates incluent la perte de vies humaines et la désorganisation des activités sur le site, tandis que les besoins en assistance humanitaire et en prise en charge des blessés peuvent rapidement augmenter. Au moins 200 personnes ont perdu la vie dans cet éboulement