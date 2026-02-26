RDC : deux fosses communes découvertes à Uvira, selon les autorités

Les autorités civiles et militaires ont regagné Uvira, la deuxième agglomération du Sud-Kivu à l’est de la République démocratique du Congo, après une absence de deux mois liée à l’arrivée de l’AFC/M23 dans la région. Leur retour intervient après une période d’instabilité qui avait contraint l’administration locale à se retirer de la ville.

À leur arrivée, ces responsables ont fait part de leur intention de remettre en marche les services publics essentiels. Ils ont déclaré vouloir relancer les activités administratives et assurer un minimum de fonctionnement des infrastructures destinées à la population.

Les priorités affichées comprennent, selon leurs annonces, la restauration progressive des services municipaux et la reprise des prestations de base pour les habitants qui ont souffert des perturbations récentes. Les autorités soulignent la nécessité de rétablir l’ordre afin de permettre un retour au quotidien pour les résidents.

Ce retour soulève toutefois de nombreuses interrogations sur l’état réel de la sécurité dans la zone et sur l’ampleur des dommages subis pendant l’occupation. Les autorités locales se trouvent confrontées à la tâche délicate de concilier rétablissement administratif et remise en confiance des populations.

Allégations de fosses communes et mise en cause d’un groupe politico-militaire

Jean-Jacques Purusi, gouverneur de la province, a affirmé que deux fosses communes auraient été découvertes à Uvira. Dans ses déclarations, il met en cause le groupe politico-militaire, lui attribuant la responsabilité de ces découvertes macabres.

Ces accusations, graves par leur nature, appellent à des vérifications indépendantes pour établir les circonstances exactes et le nombre éventuel de victimes. Pour l’heure, les faits rapportés par l’exécutif provincial restent à confirmer par des enquêtes appropriées.