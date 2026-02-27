Ramzy Bedia sur sa scolarité en école catholique : « Mon père me disait de me taire »

Ramzy Bedia, invité de l’émission Legend animée par Guillaume Pley, est revenu sur sa scolarité en école catholique et a raconté avoir subi des attouchements pendant son cursus, tout en précisant que « ce n’était rien de grave ». L’entretien, réalisé à l’occasion de la promotion de leur nouveau projet Tout simplement fan disponible sur Prime Video à partir du vendredi 27 février, a également abordé la vie familiale et l’éducation de leurs enfants.

Le duo formé par Ramzy Bedia et Éric Judor, connu du grand public depuis les années 2000 pour des séries et films tels que H, La Tour Montparnasse infernale, Seuls ou Case départ, s’est prêté au jeu des confidences sur le plateau de Legend. L’émission, diffusée sur la chaîne YouTube de Guillaume Pley, met en lumière des parcours de personnalités et cherche à couvrir des pans variés de leur vie, de la carrière aux trajectoires personnelles.

Les deux humoristes ont évoqué leur rôle de parents et exprimé leur fierté quant à l’éducation donnée à leurs enfants. Éric Judor a notamment souligné qu’il considérait comme un signe positif que ses grands enfants continuent de partir en vacances avec lui. Ramzy Bedia a partagé la même préoccupation et la même satisfaction concernant les liens entretenus avec sa famille malgré des emplois du temps chargés.

Les révélations sur une scolarité en école catholique

Interrogé par Guillaume Pley sur la sévérité de l’école catholique qu’il a fréquentée, Ramzy Bedia a confirmé avoir subi des gestes qu’il qualifie d’« attouchements ». L’acteur, décrit dans l’entretien comme un quinquagénaire, a expliqué se souvenir « des mains, des caresses », en précisant : « Je me souviens d’une ou de deux fois parfaitement. Mais il ne m’est rien arrivé ». Cette confidence a surpris Éric Judor et modifié l’atmosphère du plateau, selon les propos rapportés.

Le comédien a également relaté son expérience de pratique religieuse à l’école. Bien que de confession musulmane, il a suivi les cours de catéchisme dispensés dans cet établissement catholique. Le catéchisme, expliqué comme l’enseignement des bases de la foi et des pratiques catholiques, faisait partie du cursus scolaire auquel il a été soumis.

Ramzy Bedia a raconté un souvenir précis qui illustre l’incompréhension de son jeune âge : il se demandait pourquoi il priait à l’école avant le repas à la cantine alors que, le soir, il voyait son père prier différemment. Lorsqu’il a interrogé ce dernier, la réponse fut lapidaire : « Chut, tais-toi ». Face à cette injonction, il a poursuivi les cours proposés par l’établissement, tout en confirmant aujourd’hui sa préférence pour l’Islam.