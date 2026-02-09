Matvey Safonov revient sur son premier Classique PSG–OM en Ligue 1

Le PSG a infligé une large victoire à l’OM dimanche soir au Parc des Princes, lors du match qui clôturait la 21e journée de Ligue 1. La rencontre a offert une démonstration collective pour le club de la capitale, devant un public très réactif.

Matvey Safonov, titularisé à la place de Lucas Chevalier, a su préserver sa cage inviolée. Le gardien russe, aligné pour la quatrième fois en championnat cette saison, s’est illustré notamment en contrant une tentative de Gouiri à la 15e minute.

Cette opposition constituait son premier Classique sous les couleurs parisiennes depuis son arrivée en 2024. Le portier de 26 ans a visiblement apprécié l’expérience et n’a pas tardé à partager ses impressions sur les réseaux sociaux, où il a salué l’ambiance et remercié les supporters pour leur soutien, affichant sa fierté d’être à Paris.

Les conséquences sportives et symboliques

Au-delà du score, la prestation de Safonov apporte des réponses sur sa capacité à gérer les rendez-vous à haute intensité. Sa performance face à Marseille représente un élément supplémentaire de confiance pour l’international russe, appelé à disputer d’autres rencontres importantes avec le club.

Le choix de l’entraîneur de le titulariser pour un tel sommet en dit aussi long sur la confiance accordée au portier. Sa présence rassurante dans les cages et son intervention clé en première période ont contribué à stabiliser l’équipe pendant que les Parisiens imposaient leur rythme sur le reste du match.