PSG: Gianluigi Donnarumma signe à Manchester City

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Gianluigi Donnarumma avec le maillot du PSG d
Gianluigi Donnarumma @Top Mercato
Manchester City a officialisé l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, qui s’est engagé pour cinq ans avec le club anglais, en provenance du PSG.

Il aura fallu attendre le dernier jour du Mercato pour boucler ce dossier très médiatisé. En fin de contrat dans un an au PSG, Gianluigi Donnarumma s’est engagé avec Manchester City. Le gardien de but italien s’est engagé pour cinq saisons avec les Cityzens. L’officialisation a été faite par l’écurie anglaise dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

«Manchester City est heureux de confirmer la signature de Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain, sous réserve de l’autorisation internationale. Le gardien italien de 26 ans a signé un contrat de cinq ans, qui le verra rester à l’Etihad Stadium jusqu’à l’été 2030», peut-on lire dans le communiqué. Le montant de l’opération est évalué à 30 millions d’euros.

Impressionnant dans les cages la saison dernière où il a contribué au sacre du PSG en Ligue des champions, le premier dans l’histoire du club français, Donnarumma passe donc sous pavillon cityzen où il remplace Ederson, qui a signé à Fenerbahçe en Turquie, après 8 ans au club.

