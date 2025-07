Profanation de la paroisse Saint François d’Assise de Lubumbashi, le Saint Sacrément emporté

- Publicité-

Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2025, des individus non identifiés ont profané la paroisse catholique Saint François d’Assise à Lubumbashi.

La paroisse catholique Saint François d’Assise, située dans le quartier Luano, commune de Ruashi à Lubumbashi, a été fermée temporairement à la suite d’un grave acte de profanation survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2025.

Des personnes non identifiées se sont introduites dans les lieux, ont vandalisé le sanctuaire et ont causé des dommages matériels et spirituels importants.

Le tabernacle a été forcé et le Saint-Sacrement profané, un acte considéré comme extrêmement grave dans la tradition catholique. Plusieurs objets liturgiques ont été volés, d’autres incendiés, et deux statuettes de la Vierge Marie ont été touchées, l’une a été brisée et l’autre emportée.

En réponse à cet incident, l’archevêque de Lubumbashi, Mgr Fulgence Muteba, a ordonné la fermeture immédiate de la paroisse jusqu’à nouvel ordre. Une réouverture pourrait intervenir après les résultats de l’enquête en cours et la reconsécration des lieux profanés.

Mgr Emmanuel Mumba, vicaire général de l’archidiocèse, a appelé les fidèles à intensifier les prières et à rester vigilants face à la multiplication des actes similaires. Depuis le début de l’année, une dizaine de paroisses catholiques auraient été la cible de profanations dans la ville de Lubumbashi.