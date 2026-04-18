Mondial U17: les Amazones battent le Burkina Faso et passent au second tour

Après une défaite de 3-1 lors du match aller, la sélection nationale a su renverser la tendance en affichant une agressivité maîtrisée et une discipline tactique exemplaire. Ce retournement de situation a permis aux Amazones de compenser leur score initial et de se qualifier pour le second tour des éliminatoires.

L’internationale Romaine Gandonou s’est illustrée comme la vedette de cette rencontre en signant un quadruplet, faisant preuve d’un talent offensif remarquable. Son efficacité devant le but a largement contribué à l’issue positive pour l’équipe béninoise.

Avec cette victoire, le Bénin se prépare à affronter la Sierra Leone lors d’un prochain affrontement prévu entre le 22 et le 31 mai 2026.