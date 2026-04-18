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Bénin

Mondial U17: les Amazones battent le Burkina Faso et passent au second tour

Les Amazones U17 du Bénin ont réalisé une performance impressionnante en éliminatoires de la Coupe du monde féminine, en s’imposant face au Burkina Faso avec un score sans appel de 4-0, le 17 avril 2026 à Lomé.

Emile NOUKPO
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Après une défaite de 3-1 lors du match aller, la sélection nationale a su renverser la tendance en affichant une agressivité maîtrisée et une discipline tactique exemplaire. Ce retournement de situation a permis aux Amazones de compenser leur score initial et de se qualifier pour le second tour des éliminatoires.

L’internationale Romaine Gandonou s’est illustrée comme la vedette de cette rencontre en signant un quadruplet, faisant preuve d’un talent offensif remarquable. Son efficacité devant le but a largement contribué à l’issue positive pour l’équipe béninoise.

Avec cette victoire, le Bénin se prépare à affronter la Sierra Leone lors d’un prochain affrontement prévu entre le 22 et le 31 mai 2026.

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