Air France : un vol Beyrouth–Paris dérouté à Munich pour odeur de brûlé

Un avion Airbus d’Air France reliant Beyrouth à Paris-Charles-de-Gaulle a été contraint de se dérouter vers Munich, dimanche 4 janvier au soir, en raison d’une « odeur de chaud » détectée en cabine.

Le vol AF565, opéré en Airbus A330, a atterri à l’aéroport de Munich à 20h18 (heure locale), a indiqué Air France, confirmant une information de France Info. La compagnie précise que la décision a été prise « conformément aux procédures du constructeur, aux consignes internes et par principe de précaution ».

La poursuite du vol a ensuite été annulée, la durée maximale de travail des personnels navigants ayant été atteinte. Les passagers ont été pris en charge par la compagnie, qui « regrette les désagréments occasionnés » et rappelle que « la sécurité des clients et des équipages reste sa priorité absolue ».

Cet incident intervient dans un contexte de difficultés récentes pour Airbus. Le 20 décembre, un vol Air France reliant Paris-Orly à Ajaccio avait déjà été dérouté en urgence vers Lyon. En octobre, un A320 effectuant la liaison Cancún–New York avait dû se poser en urgence à Tampa, en Floride, après un incident en vol, entraînant l’immobilisation de près de 6 000 appareils similaires.