France : Elon Musk sera auditionné lundi par le parquet de Paris

Elon Musk est attendu lundi à Paris pour une audition libre dans le cadre d’une enquête ouverte en France sur son réseau social X, après une perquisition effectuée en février et des signalements visant notamment des contenus illicites et des dysfonctionnements algorithmiques.

La convocation vise M. Musk et l’ancienne dirigeante de X, Linda Yaccarino, en leur qualité de responsables de la plateforme au moment des faits, a indiqué la procureure de Paris. L’enquête porte sur des soupçons allant de la détention d’images à caractère pédopornographique à la contestation de crimes contre l’humanité.

La direction de X a qualifié l’intervention judiciaire d’« acte abusif » à connotation politique et a nié toute infraction, affirmant ne pas vouloir se laisser intimider et estimant que le parquet parisien chercherait à exercer une pression sur sa filiale française pour atteindre la direction basée aux États-Unis.

Les autorités judiciaires françaises ont par ailleurs adressé des demandes aux autorités américaines, qui, selon le Wall Street Journal, ont réagi via le bureau des affaires internationales du ministère de la Justice en estimant que la procédure parisienne soulève des questions au regard du premier amendement de la Constitution américaine.

Éléments et déroulement de l’instruction

L’enquête préliminaire, ouverte après des signalements reçus début 2025 sur un éventuel biais des algorithmes de la plateforme, a été élargie lorsqu’ont été signalés des contenus négationnistes et des deepfakes à caractère sexuel diffusés via Grok, l’outil d’intelligence artificielle de X.

La procureure a expliqué que les auditions libres des dirigeants visaient à recueillir leur version des faits et, le cas échéant, les mesures envisagées pour mettre la plateforme en conformité avec la législation française. Elle a précisé que la conduite de l’enquête s’inscrivait, à ce stade, dans une logique visant à vérifier cette conformité.

Plusieurs salariés de X sont convoqués entre lundi et jeudi pour être entendus en qualité de témoins.

Par ailleurs, le parquet rappelle qu’une information judiciaire relative à une autre plateforme, Kick, avait donné lieu fin janvier à des mandats d’arrêt contre ses gérants, après leur absence aux convocations. À ce stade, X n’est pas poursuivie pénalement dans ce dossier.

Le directeur de X France, Laurent Buanec, avait affirmé le 22 janvier 2025 que la plateforme disposait de règles publiques et strictes pour lutter contre les discours de haine et que son algorithme était conçu pour limiter la promotion de contenus haineux.

Mi-mars, le parquet de Paris a signalé une possible valorisation artificielle des sociétés X et xAI par M. Musk, à la suite de la polémique autour des deepfakes générés par Grok. Sur X, Elon Musk a réagi en décrivant ses interlocuteurs par ces mots: « Ce sont des attardés mentaux. »