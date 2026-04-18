Maroc : Trois supporters sénégalais libérés, une demande de grâce royale déposée pour 15 autres

Trois supporters sénégalais détenus au Maroc depuis les incidents survenus autour de la finale de la CAN 2025 ont recouvré la liberté samedi matin après avoir accompli une peine de trois mois à la prison d’Al Arjat 2, près de Rabat. Ils faisaient partie des 18 personnes interpellées à la suite des violences liées au match opposant le Sénégal au Maroc début janvier.

À leur sortie, les hommes, visiblement soulagés, ont été pris en charge par des représentants de l’ambassade du Sénégal. L’un d’eux s’est exclamé en darija « dima Maroc, dima Maghrib » (vivement le Maroc), selon une dépêche de l’AFP. Dans le même temps, un ressortissant français d’origine algérienne a lui aussi quitté la prison après avoir purgé trois mois pour avoir lancé une bouteille pendant la finale.

Les personnes libérées avaient été condamnées pour des actes qualifiés de hooliganisme : agressions contre les forces de l’ordre, détérioration de matériel dans l’enceinte sportive, envahissement du terrain et jets de projectiles figuraient parmi les chefs reprochés.

Les 15 autres supporters impliqués dans cette affaire restent incarcérés, leurs peines — comprises entre six mois et un an — ayant été maintenues en appel lundi. Me Patrick Kabou, avocat des prévenus, a indiqué que la procédure d’appel n’a pas modifié le sort de ces détenus.

Une demande de grâce sera bientôt déposée auprès du cabinet royal

Maître Kabou a annoncé qu’il déposerait au cabinet royal marocain une requête en grâce au début de la semaine suivante à la libération des trois premiers prévenus. L’avocat a précisé que cette démarche répond à la volonté des supporters encore incarcérés, qui d’après lui, ne nourrissent pas d’hostilité envers le royaume.

Les trois personnes récemment remises en liberté bénéficient d’un suivi psychologique et d’un accompagnement pour renouer avec leurs proches et reprendre une vie ordinaire, a ajouté Me Kabou. Pendant ce temps, la demande de clémence reste en cours de préparation pour les autres détenus.