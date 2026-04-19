Madagascar : la classe politique se rend à Tuléar

Une grande partie du monde politique malgache s’est donnée rendez‑vous au sud du pays ce week‑end : le président de la Refondation, Michaël Randrianirina, le président de l’Assemblée nationale, ainsi que 18 ministres et 76 députés ont fait le déplacement jusqu’à Tuléar pour participer aux festivités autour du tsapiky, musique traditionnelle du sud‑ouest récemment inscrite au patrimoine culturel immatériel par l’Unesco.

Des images diffusées par des internautes montrent Michaël Randrianirina, vêtu d’un treillis, en train de danser le soir du 17 avril au stade Maître Kira de Tuléar. Au‑delà de la fête musicale, le chef de l’État de transition en a profité pour s’adresser à une région qu’il a qualifiée de longtemps marginalisée.

Lors de son intervention, il a souligné que la province de Tuléar avait été négligée par les autorités successives mais qu’elle méritait désormais une attention particulière. Il a assuré que, malgré des moyens financiers contraints, des efforts seraient faits pour améliorer la situation locale.

Devant un public estimé à 20 000 personnes, Randrianirina — premier président malgache originaire du sud — a détaillé plusieurs chantiers. Il a rappelé l’inauguration, il y a un mois et demi, d’une unité de fabrication d’engrais, annoncé l’implantation prochaine d’une usine d’huile alimentaire à Tuléar, et cité des travaux routiers en cours : le bitumage d’un tronçon entre Sakaraha et Vineta et la réalisation d’une voirie pavée à Saint‑Augustin.

Silence sur le dossier minier « Vara Mada »

En revanche, le président n’a pas évoqué le vaste projet minier Vara Mada, porté par le groupe américain Energy Fuels, qui promet la création de plusieurs milliers d’emplois dans le sud‑ouest. Ce dossier suscite de fortes réserves au sein de communautés locales inquiètes des risques de pollution, inquiétudes partagées par Siteny Randrianasoloniaiko, président de l’Assemblée nationale et lui aussi originaire de la province de Tuléar.