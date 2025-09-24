Prince Archie: Prince Harry et Meghan Markle clarifient son « inscription » à l’Eton College

Le porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle a mis fin aux rumeurs annonçant l’arrivée du prince Archie, 6 ans, à l’Eton College. Selon cette clarification, le fils aîné du couple n’a jamais été inscrit dans le prestigieux pensionnat britannique, contrairement à ce qu’ont affirmé plusieurs médias.

Le démenti est intervenu le 24 septembre 2025, après la publication d’articles du Daily Beast et du Daily Mail évoquant une possible inscription. Le représentant du couple a assuré à PEOPLE que « le duc n’a pas inscrit le nom de son fils à Eton et n’a pas l’intention d’y envoyer son fils ». Une déclaration ferme qui balaie les spéculations persistantes autour de l’éducation du jeune Archie.

Ces rumeurs avaient pris de l’ampleur après le récent voyage du prince Harry au Royaume-Uni, marqué par une rencontre avec son père, le roi Charles III. L’événement avait alimenté les interrogations sur un éventuel retour de la famille en Angleterre, notamment pour la scolarité de leurs enfants.

Entre rumeurs persistantes et vie californienne

Installés en Californie depuis leur retrait de la vie royale en 2020, Harry et Meghan élèvent Archie et sa sœur Lilibet, âgée de 4 ans, loin de la pression médiatique britannique. Le duc de Sussex, tout en confirmant son attachement à l’éducation britannique, a récemment déclaré au Guardian qu’il souhaiterait emmener ses enfants au Royaume-Uni « malgré les inquiétudes persistantes en matière de sécurité ».

L’Eton College, fondé en 1440 et situé près du château de Windsor, reste une école symbolique pour la famille royale. Le prince Harry et son frère William y ont été élèves, et le prince George, fils de William, devrait y être admis à l’âge de 13 ans. Toutefois, Archie, à seulement 6 ans, n’est pas encore concerné par ce type de décision.

Malgré son refus actuel d’y inscrire son fils, Harry a souligné l’importance de la communauté éducative britannique lors d’un échange avec la chanteuse Joss Stone. L’artiste a confié qu’il « vantait les écoles britanniques » et s’intéressait sincèrement au retour de familles expatriées, signe d’un attachement persistant à ses racines.