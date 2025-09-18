Roi Mohammed VI: première apparition publique de son ex-épouse Lalla Salma depuis leur divorce

Disparue de la scène publique depuis son divorce d’avec le roi Mohammed VI en 2018, Lalla Salma a créé la surprise ce mardi 16 septembre 2025 en réapparaissant à l’hôpital universitaire Hassan II de Fès. L’ex-première dame du Maroc, engagée de longue date dans les questions de santé, a rendu visite aux malades hospitalisés, renouant ainsi avec un rôle qu’elle avait incarné des années durant.

Absente des radars médiatiques depuis sept ans, Lalla Salma n’avait plus été aperçue qu’à titre privé, notamment lors de vacances en Grèce en 2024 avec ses enfants, le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija. Surnommée la « princesse fantôme », elle a longtemps cultivé une discrétion qui a alimenté rumeurs et spéculations dans le royaume.

Son retour à Fès, sa ville natale, s’inscrit dans la continuité de ses engagements pour la lutte contre le cancer et le sida, à travers la fondation qui porte son nom.

Une « princesse du peuple » toujours adulée

Cette apparition inattendue a immédiatement suscité des interrogations. Selon le média espagnol Vanitatis El Confidencial, le relais de l’information par Najib Addadi, influenceur réputé proche du palais, laisse penser à une validation implicite du Makhzen.

Dans un contexte où chaque geste de la famille royale est scruté, cette sortie publique soulève plusieurs hypothèses.Est-ce un geste d’ouverture, une volonté d’apaiser les spéculations ou un simple acte humanitaire?

Toujours très populaire, Lalla Salma conserve une aura particulière auprès des Marocains. Son charisme, son engagement et son image de « princesse du peuple » continuent de nourrir un attachement fort.

Sa visite à Fès a rappelé qu’au-delà de son retrait des affaires royales, elle reste une figure aimée, symbole de proximité et de compassion dans l’imaginaire collectif marocain.