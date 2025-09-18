PAR PAYS
Live logo
Rechercher

Roi Mohammed VI: première apparition publique de son ex-épouse Lalla Salma depuis leur divorce

Royautés
Par Angèle M. ADANLE
1 min.de temps de lecture
AccueilPeopleRoyautésRoi Mohammed VI: première apparition publique de son ex-épouse Lalla Salma depuis leur divorce
Roi Mohammed VI - première apparition publique de son ex-épouse Lalla Salma depuis leur divorce @ Belga Image
Roi Mohammed VI - première apparition publique de son ex-épouse Lalla Salma depuis leur divorce @ Belga Image
- Publicité-
. .

Disparue de la scène publique depuis son divorce d’avec le roi Mohammed VI en 2018, Lalla Salma a créé la surprise ce mardi 16 septembre 2025 en réapparaissant à l’hôpital universitaire Hassan II de Fès. L’ex-première dame du Maroc, engagée de longue date dans les questions de santé, a rendu visite aux malades hospitalisés, renouant ainsi avec un rôle qu’elle avait incarné des années durant.

Absente des radars médiatiques depuis sept ans, Lalla Salma n’avait plus été aperçue qu’à titre privé, notamment lors de vacances en Grèce en 2024 avec ses enfants, le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija. Surnommée la « princesse fantôme », elle a longtemps cultivé une discrétion qui a alimenté rumeurs et spéculations dans le royaume.

Son retour à Fès, sa ville natale, s’inscrit dans la continuité de ses engagements pour la lutte contre le cancer et le sida, à travers la fondation qui porte son nom.

Une « princesse du peuple » toujours adulée

Cette apparition inattendue a immédiatement suscité des interrogations. Selon le média espagnol Vanitatis El Confidencial, le relais de l’information par Najib Addadi, influenceur réputé proche du palais, laisse penser à une validation implicite du Makhzen.

- Publicité-

Dans un contexte où chaque geste de la famille royale est scruté, cette sortie publique soulève plusieurs hypothèses.Est-ce un geste d’ouverture, une volonté d’apaiser les spéculations ou un simple acte humanitaire?

Toujours très populaire, Lalla Salma conserve une aura particulière auprès des Marocains. Son charisme, son engagement et son image de « princesse du peuple » continuent de nourrir un attachement fort.

Sa visite à Fès a rappelé qu’au-delà de son retrait des affaires royales, elle reste une figure aimée, symbole de proximité et de compassion dans l’imaginaire collectif marocain.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Nigeria

Nigeria: à 44 ans, Tiwa Savage rêve d’agrandir sa famille

Monde

Etats-Unis: décès de la légende d’Hollywood, Robert Redford

Nigeria

«J’espère que ma fille n’acceptera pas les choses que j’ai acceptées », Annie Idibia après son divorce avec 2Face

Bénin

Décès de Elise Tolah dans un accident de voiture: Molare libéré après deux mois de prison

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : Molare libéré provisoirement après 02 mois de détention

Monde

Brésil: le légendaire musicien Hermeto Pascoal s’est éteint à 89 ans

Monde

États-Unis: l’épouse d’Akon demande le divorce après 29 ans de mariage

Nigeria

Bénin: un fan tente d’envahir la scène lors du concert de Naira Marley (vidéo)

Gabon

Gabon: le président Brice Clotaire Oligui Nguema accompagne ses enfants à l’école

Ghana

« Je ne drague jamais, ce sont les femmes qui me courent après », Shatta Bandle

VOIR TOUS LES FLASHS