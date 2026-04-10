Présidentielle du 12 avril : les OSC en campagne pour la paix et le vivre-ensemble

Pour le.compte de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, le Bénin est entré en campagne électorale depuis le vendredi 27 mars. Une séquence politique intense, traditionnellement marquée par une forte mobilisation, mais aussi par des risques de tensions. Dans ce contexte, la Plateforme électorale des organisations de la société civile (PEOSC) a lancé une vaste campagne nationale d’éducation civique axée sur la paix, la tolérance et le respect des règles électorales.

À travers cette initiative, les organisations membres de la plateforme entendent encourager des comportements responsables aussi bien chez les citoyens que chez les acteurs politiques. L’objectif est de favoriser un climat électoral apaisé, propice à une expression démocratique sereine. Les messages diffusés sur les différents supports de communication dont BE’IN WEB TV sont explicites : « Chers candidats à l’élection présidentielle, la campagne électorale est un moment de joie populaire et non de discorde. Soyez les gardiens de la paix. »

La sensibilisation ne se limite pas aux candidats. La PEOSC cible également les femmes rurales et l’ensemble de la population, appelant chacun à faire de cette période un moment de célébration démocratique. La diversité des opinions politiques, insiste la plateforme, ne doit en aucun cas devenir un facteur de division, mais plutôt une richesse à préserver.

Coordonnée par WANEP-Bénin, la plateforme a connu un déploiement soutenu tout au long de la campagne. Plusieurs dispositifs ont été mis en œuvre, notamment la diffusion continue de messages de sensibilisation, la mise en place d’une salle de situation électorale pour suivre le déroulement du processus, ainsi qu’un mécanisme de vérification de l’information (fact-checking) pour lutter contre la désinformation, en particulier sur les réseaux sociaux.

Soutenue par des partenaires tels que la Coopération suisse, l’Union européenne et la CEDEAO, la PEOSC réaffirme ainsi son engagement à accompagner le processus électoral béninois dans un climat de sérénité, en faisant de la paix une responsabilité collective.