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Bénin

Présidentielle 2026: Romuald Wadagni promet « la réouverture de la Société Sucrière de Savè »

En tournée à Tchaourou et Savè, le duo Wadagni-Talata a dévoilé plusieurs projets majeurs, dont la construction d’un pont sur l’Okpara et la relance d’une usine sucrière, avec l’ambition de dynamiser l’économie locale.

Romaric Déguénon
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wadagni 2026
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En tournée nationale pour porter le projet « Plus loin, ensemble » jusqu’à la victoire au scrutin présidentiel du 12 avril prochain, Romuald Wadagni a fait escale ce mardi dans les communes de Tchaourou et Savè. Face aux populations, le candidat a déroulé une feuille de route ambitieuse axée sur l’agriculture et les infrastructures.

Le futur locataire de la Marina a réaffirmé le rôle central du secteur agricole dans l’économie nationale. « L’agriculture qui représente un tiers de notre richesse va bénéficier d’une grande partie de nos énergies », a-t-il déclaré, rappelant également son poids social : « plus de 3 millions de nos concitoyens sont des exploitants agricoles ou des éleveurs », tandis que « ceux qui vivent directement de l’agriculture sont à 7 millions ».

À Tchaourou, carrefour stratégique aux échanges nourris avec le Nigeria, Romuald Wadagni a insisté sur la nécessité d’investissements ciblés. « Tchaourou est connu pour être un carrefour de commerce avec le Nigeria. Tchaourou est connu pour être une grande commune agricole », a-t-il souligné, avant d’affirmer : « Tchaourou est une priorité parce que c’est un grand bastion d’agriculture ».

Le projet phare évoqué reste la construction d’un pont sur le fleuve Okpara, destiné à désenclaver la zone et sécuriser les déplacements. « On a trop d’enfants qui meurent. Trop de gens meurent sur ce pont », a-t-il alerté, précisant que « les études sont déjà en cours » et promettant d’« aller très, très vite ». La tournée s’est poursuivie à Savè, où le candidat a annoncé « la réouverture imminente de la Société Sucrière de Savè », un levier industriel destiné à relancer la transformation locale et dynamiser l’économie régionale.

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